Лудогорец отговори с 3:0 срещу ЦСКА 1948

Без проблеми преди финалния щурм

Lap.bg

Лудогорец разби ЦСКА 1948 с 3:0 и продължава преследването с Левски.

„Орлите“ контролираха темпото и наказаха грешките на съперника. Победата идва в точния момент – след издънката на Левски срещу Добруджа - 2:2, битката на върха отново се разгорещява, а дистанцията вече е 7 точки.

Първият удар дойде точно преди почивката. След намеса на ВАР и преразглеждане на ситуацията съдията отсъди дузпа за нарушение срещу Йоел Андерсон, а Квадво Дуа не остави шанс – 1:0.

След паузата домакините натиснаха още по-сериозно. В 55' Ивайло Чочев демонстрира класа – и от воле направи 2:0.

ЦСКА 1948 така и не намери отговор.

Финалният удар дойде в 83'. Андерсон проби по десния фланг и подаде перфектно на Петър Станич, който отблизо сложи точка на спора – 3:0!

Тагове:

левски андерсон добруджа лудогорец вар ивайло чочев ЦСКА 1948 Квадво Дуа

