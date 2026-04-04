ВАР мълчи! В Берое бесни след ръка на Лапеня

ЦСКА си тръгна с трите точки от Стара Загора, надигравайки Берое с 3:0. "Армейците" остават четвърти в класирането с 52 точки, на една зад ЦСКА 1948.

"Червените" можеха да открият още преди да е изтекла минута и половина игра. След центриране от ъглов удар на Бруно Жордао Факундо Родригес се извиси и отправи удар с глава, но топката премина на сантиметри над напречната греда.

За отбелязване е фактът, че нито един българин не бе сред титулярите и на двата отбора.

Попадението обаче не закъсня. В шестата минута "червените“ разиграха отлично заучена ситуация след корнер, при която Джеймс Ето’о центрира отдясно, а капитанът Адриан Лапеня се ориентира най-добре в наказателното поле и с точен удар с глава даде преднина на столичани – 0:1.

След ранния гол домакините постепенно поеха инициативата и започнаха да създават повече напрежение пред вратата на ЦСКА.

В 33' дойде и най-спорният момент в срещата. Далечен удар срещна ръката на Адриан Лапеня в наказателното поле, но главният съдия Тодор Киров не посочи бялата точка, а и сигнал от ВАР не последва.

Вторият гол за ЦСКА подна в 83'. Соле отне топката до тъча и с хубав вертикален пас намери Брахими в наказателното поле. Крилото овладя на гърди и с удар с по-слабия си ляв крак не пропусна.

В последната минута от редовното време гостите получиха дузпа заради нарушение на Ферер в наказателното поле, която в трети гол превърна Питас.

Наставникът на Берое Хосу Урибе коментира след срещата претенциите на Берое: "Беше силен удар на Ферер в очертанията. Ръката на съперника не бе в естествена позиция и за мен това бе дузпа. Ако бе в нашето наказателно поле, щеше да бъде отсъдена. Навсякъде малките отбори са ощетявани."