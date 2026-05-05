Билети за награждаването няма. Вижте молбата на Левски към феновете

Футболният Левски е в трескаво очакване на своя празник!

На 9 май "сините" ще бъдат наградени като шампиони на България за първи път от 17 години! Това ще се случи след мача с Лудогорец на стадион "Васил Левски".

Очаквано, билетите за събитието свършиха за минути!

Късметлиите, които успяха да си купят билети онлайн, бяха малцина, а пред касите на стадион "Георги Аспарухов" се извиха километрични опашки от ранни зори.

Има ли още билети?

След като от Левски официално обявиха, че билети на този етап няма, от клуба дадоха и минимална надежда, че ще се появят още пропуски.

Това може да стане, ако притежателите на абонаментните карти за сезона, които няма да присъстват, заявят готовност да се откажат от местата си.

"Левскари,

Във връзка с големия интерес към билетите за срещата от 3-тия кръг на плейофите в Първа лига срещу Лудогорец в събота, 9 май, от 18:45 часа на стадион „Георги Аспарухов“ призоваваме притежателите на абонаментни карти, които НЯМА да присъстват на двубоя, да заявят своя отказ в клуба.

Това може да стане чрез email на [email protected] най-късно до 17:00 часа на 7 май, четвъртък.

Картодържателите, които НЯМА да присъстват на двубоя с Лудогорец, трябва да предоставят две имена и номер на абонаментната карта (изписан на самата пластика).

Местата, които бъдат освободени ще бъдат пуснати в свободна продажба в петък, 8 май, за желаещите да се сдобият с билет за двубоя", написаха от клуба.

Дългото чакане

Левски започна с празненствата за 27-ата титла във витрината си след победата над ЦСКА 1948 на стадион "Георги Аспарухов" на 2 май.

Снимка: Lap.bg

Трите точки в актива на "сините" бетонираха тима на върха в класирането.

Последната титла на Левски е от сезон 2008/2009.