Кошмара не прощава!

Ботев поведе на „Васил Левски“, но ЦСКА ликува в края

Lap.bg

ЦСКА записа драматична победа над Ботев Пловдив с 2:1 в среща от 16-ия кръг на шампионата.

"Канарчетата" поведоха рано в мача, след като Армстронг Око-Флекс се разписа в шестата минута, след пас на Николай Минков от Тодор Неделев.

Снимка: Lap.bg

ЦСКА успя да изравни в 72' чрез Леандро Годой-Кошмара, като преди това Йоанис Питас пропусна дузпа. В добавеното време Годой отбеляза втори гол, който донесе трите точки на столичани.С този успех ЦСКА се изкачва на пето място в класирането с 25 точки, докато Ботев, водени вече от Димитър Димитров-Херо, остава на 12-а позиция с 17 точки.

В следващия кръг "армейците" гостуват на Спартак Варна, а "жълто-черните" приемат Черно море.

Мачът

Двубоят започна с минута мълчание в памет на легендарния вратар на ЦСКА Стоян Йорданов, който ни напусна на 14 ноември.

Тимът на Херо дебютира със скоростен гол още в 6' чрез Армстронг Око-Флекс. Малко след това Леандро Годой пропусна шанс да изравни.

След почивката "армейците" доминираха, но защитата на гостите бе на ниво. Първата опасност за пловдивчани след паузата дойде от Франклин Маскоте, който обаче не успя да намери мрежата. За ЦСКА шансът се откри пред Анхело Мартино, но вратарят Даниел Наумов спаси удара му.

В 72' драмата достигна връхната си точка Йоанис Питас изпусна дузпа, уцелвайки гредата. Но само минута по-късно Леандро Годой не сгреши и изравни за 1:1.

В добавеното време Кошмара се превърна в герой Мохамед Брахими центрира, а той с ювелирен удар с глава, падайки назад, прати топката в мрежата и донесе трите точки на ЦСКА.

 
 
 
Подарък за Левски: Арда разгроми ЦСКА 1948

Софийският тепих, на който един брат се бори за паметта на сестра си

Гигантски скок и топ 10 за Алберт Попов в Световната купа (ВИДЕО)

Елизара Янева смачка фаворита и стигна финал в Словакия

Подарък за Левски: Арда разгроми ЦСКА 1948

Ток няма, има фарове: Вижте как украинските деца играят футбол на тъмно (ВИДЕО)

„Не мисля, че ще го видим отново“ – приятел разкрива трагичната реалност за Шумахер

Елизара Янева смачка фаворита и стигна финал в Словакия

След трудните години – чудо! Бекер прегърна новородената си дъщеря!

Софийският тепих, на който един брат се бори за паметта на сестра си

