Бойко Величков: Всеки разговор с Димитър Пенев ни караше да се усмихваме (ВИДЕО)

Спомени за великия Стратег от Мировяне

"Всеки един разговор с него ни караше да се усмихваме. Той беше пример за позитивизъм и доброта."

Това са само част от суперлативите, с които спортният директор на ЦСКА Бойко Величков засипа великия Димитър Пенев. Пената си отиде от този свят в събота, на 80-годишна възраст.

Величков сподели, че последната им среща е била преди месец, на откриването на новия фен магазин на "армейците".

Уважение

Гледайте отново: Последното интервю на Димитър Пенев пред bTV (ВИДЕО)

"След като заех поста, той се обръщаше към мен с "началник", спомня си Величков - "В моите очи той беше началникът. Това показваше мирогледа му, уважението, което демонстрираше към всички, свързани с футбола. Реакциите на цяла футболна България го показаха. Той бе изключително уважавана футболна фигура в цялата страна заради своите прояви на позитивизъм, професионализъм, човечност на терена и извън него", добави шефът в ЦСКА.

Снимка: Lap.bg

В студиото на "Тази неделя" към спомените си за Пената се върна и журналистът Иво Тонков - автор на биографичната му книга.

Как се е родила идеята за книгата и какви са най-съкровените му спомени от срещите с Димитър Пенев - вижте във видеото.

Тагове:

футбол цска димитър пенев спомени пената Бойко Величков иво тонков

