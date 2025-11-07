bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Божинов пали Левски за дербито: Няма утре, има само днес!

Вярвам, че ще станете шампиони, оптимист е той

Божинов пали Левски за дербито: Няма утре, има само днес!
levski.bg

Бившият нападател на Левски и национал на България Валери Божинов, отправи мощно и вдъхновяващо послание към футболистите на Левски в навечерието на голямото дерби с ЦСКА. Мачът е утре, 8 ноември от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Божинов, който има 14 гола и 2 асистенции в 44 мача за клуба от "Герена", публикува емоционален пост в Instagram, с който изрази пълната си вяра, че сините“ могат да станат шампиони на България.

Мерки, шествия и буферни зони за Левски - ЦСКА (ВИДЕО)

Вярвам, че ще станете шампиони!

Сега е моментът! Няма утре, няма после има само днес.

Вярвайте в себе си! Живейте с мисълта за победата!

Искайте, работете, покажете воля, желание, характер, мотивация, амбиция!

И най-важното манталитет на победители!

Искам да виждам злоба и глад за успехи!

Не изпускайте възможността, защото няма втори шанс.

Времето не можем да върнем, но можем да го направим част от историята.

А историята остава завинаги!

Всичко е във вашите сърца, глави, души и най-вече в краката ви!

Знам едно: няма по-силно нещо от волята, мотивацията и характера.

И трябват смелост и сила, за да стигнете върха!

Не губете нито секунда, концентрирайте се върху успеха!

А успехът е само един: да станете шампиони!

Сега е моментът. Утре е късно.

Успех и само ЛЕВСКИ!“

С този емоционален апел Божинов, който е носил екипите на отбори от ранга на Ювентус и Манчестър Сити, още веднъж показа, че Левски остава в сърцето му, а феновете вече заливат мрежата с коментари и подкрепа за своя любимец.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Мерки, шествия и буферни зони за Левски - ЦСКА (ВИДЕО)

Тагове:

манчестър сити ювентус валери божинов левски цска характер победа шампиони амбиция Истории със сърце

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

5 от 5! Българинът, който не губи в Русия!

5 от 5! Българинът, който не губи в Русия!
Гришо взима само половината от годишния си бонус

Гришо взима само половината от годишния си бонус
Мерки, шествия и буферни зони за Левски - ЦСКА (ВИДЕО)

Мерки, шествия и буферни зони за Левски - ЦСКА (ВИДЕО)
Хулио Веласкес: Фокусът ни е върху ЦСКА, моментната форма има значение

Хулио Веласкес: Фокусът ни е върху ЦСКА, моментната форма има значение
Европейската атлетика отличи треньора на Саръбоюков

Европейската атлетика отличи треньора на Саръбоюков

Последни новини

Европейската атлетика отличи треньора на Саръбоюков

Европейската атлетика отличи треньора на Саръбоюков
5 от 5! Българинът, който не губи в Русия!

5 от 5! Българинът, който не губи в Русия!
В детската градина беше 157 см, на 12 години - 213 см

В детската градина беше 157 см, на 12 години - 213 см
Къде беше Роналдо, докато Жота го погребваха?

Къде беше Роналдо, докато Жота го погребваха?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV