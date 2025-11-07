Божинов пали Левски за дербито: Няма утре, има само днес!

Бившият нападател на Левски и национал на България – Валери Божинов, отправи мощно и вдъхновяващо послание към футболистите на Левски в навечерието на голямото дерби с ЦСКА. Мачът е утре, 8 ноември от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".
Божинов, който има 14 гола и 2 асистенции в 44 мача за клуба от "Герена", публикува емоционален пост в Instagram, с който изрази пълната си вяра, че „сините“ могат да станат шампиони на България.
„Вярвам, че ще станете шампиони!
Сега е моментът! Няма утре, няма после – има само днес.
Вярвайте в себе си! Живейте с мисълта за победата!
Искайте, работете, покажете воля, желание, характер, мотивация, амбиция!
И най-важното – манталитет на победители!
Искам да виждам злоба и глад за успехи!
Не изпускайте възможността, защото няма втори шанс.
Времето не можем да върнем, но можем да го направим част от историята.
А историята остава завинаги!
Всичко е във вашите сърца, глави, души и най-вече в краката ви!
Знам едно: няма по-силно нещо от волята, мотивацията и характера.
И трябват смелост и сила, за да стигнете върха!
Не губете нито секунда, концентрирайте се върху успеха!
А успехът е само един: да станете шампиони!
Сега е моментът. Утре е късно.
Успех и само ЛЕВСКИ!“
С този емоционален апел Божинов, който е носил екипите на отбори от ранга на Ювентус и Манчестър Сити, още веднъж показа, че Левски остава в сърцето му, а феновете вече заливат мрежата с коментари и подкрепа за своя любимец.
