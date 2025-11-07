Божинов пали Левски за дербито: Няма утре, има само днес!

Бившият нападател на Левски и национал на България – Валери Божинов, отправи мощно и вдъхновяващо послание към футболистите на Левски в навечерието на голямото дерби с ЦСКА. Мачът е утре, 8 ноември от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Божинов, който има 14 гола и 2 асистенции в 44 мача за клуба от "Герена", публикува емоционален пост в Instagram, с който изрази пълната си вяра, че „сините“ могат да станат шампиони на България.

„Вярвам, че ще станете шампиони!

Сега е моментът! Няма утре, няма после – има само днес.

Вярвайте в себе си! Живейте с мисълта за победата!

Искайте, работете, покажете воля, желание, характер, мотивация, амбиция!

И най-важното – манталитет на победители!

Искам да виждам злоба и глад за успехи!

Не изпускайте възможността, защото няма втори шанс.

Времето не можем да върнем, но можем да го направим част от историята.

А историята остава завинаги!

Всичко е във вашите сърца, глави, души и най-вече в краката ви!

Знам едно: няма по-силно нещо от волята, мотивацията и характера.

И трябват смелост и сила, за да стигнете върха!

Не губете нито секунда, концентрирайте се върху успеха!

А успехът е само един: да станете шампиони!

Сега е моментът. Утре е късно.

Успех и само ЛЕВСКИ!“

С този емоционален апел Божинов, който е носил екипите на отбори от ранга на Ювентус и Манчестър Сити, още веднъж показа, че Левски остава в сърцето му, а феновете вече заливат мрежата с коментари и подкрепа за своя любимец.

