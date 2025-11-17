Чернев, няма страшно: Вижте кой си вкара 3 (ТРИ) автогола в 2 поредни мача

Атанас Чернев едва ли е мечтал точно за такъв старт с националната фланелка. Централният защитник на португалския елитен Ещрела Амадора си отбеляза два автогола в първите си два мача - при 0:4 от Испания и 0:2 от Турция в световните квалификации.

Така 23-годишният пловдивчанин се превърна в първият роден национал с две попадения в собствената мрежа. При това - в два поредни двубоя.

Впечатляващото е, че на практика Чернев е и най-ефективният ни реализатор в квалификациите. Единственият, който отбеляза в правилната врата дотук, е Радослав Кирилов при 1:6 от турците в София.

Има и по-лошо

Но футболната история помни и по-лошо. В сравнение с нашия Чернев, един негов ирландски колега е истински хищник... в собственото си наказателно поле.

Ако смятате, че сте имали кофти седмица в службата - прегледайте какво е правил Шейн Дъфи между 13 и 17 август 2016 година.

Най-напред защитникът на Блекбърн пронизва вратата си в двубоя срещу Уигън (0:3). Само 4 дни по-късно обаче Шейн е във вихъра си - в рамките на 6 минути си вкарва два автогола при 0:3 срещу Кардиф. Но дори това не му се струва достатъчно - клетникът получава и червен картон.

Втори живот, и то какъв

Кариерата на Дъфи предлага още много емоционални акценти. Като животоспасяващата му операция през 2010 г., когато на тренировка с Ейре получава разкъсване на черния дроб. Или с емблематичния момент, когато ефектно финтира Кристиано Роналдо през 2021 година. Или с ареста му, след като причини катастрофа в нетрезво състояние миналата година...

Shane Duffy has just produced a Cruyff turn on Cristiano Ronaldo. No word on who he learned that from pic.twitter.com/TTDhjj6i7x — Ben Miller (@benthemilla) November 11, 2021

Сред по-малко впечатляващите акценти е, че Шейн има попадение срещу България - постижение, което вече не респектира никого. На 3 септември 2020 г. той изравнява за 1:1 в 93-ата минута на "Васил Левски". Двубоят е от Лигата на нациите, а резултата открива Божидар Краев...