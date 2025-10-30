ЦСКА има нов изпълнителен директор!

Вангел Вангелов е новият изпълнителен директор на ЦСКА. С неговото назначение ръководството на клуба предприема нова стъпка към възстановяването на лидерската роля на „армейския“ тим в българския футбол и успешното представяне на международната сцена, написаха от клуба на официалния си сайт.

Кой е Вангел Вангелов

Вангел Вангелов е доказан професионалист в областта на спорта и в частност – във футболния процес. Той е роден на 20 септември 1982 г. и притежава магистърска степен от Национална спортна академия "Васил Левски". Кариерата му е тясно свързана със спорта – Вангелов е бивш национален състезател по борба, а впоследствие и член на УС на Българската федерация по борба.

Ръководния си опит във футбола натрупва като председател на УС на Ботев Враца в периода 2021-2025 г. Вангелов има и успешен собствен бизнес.

През последния месец Вангел Вангелов изигра решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в ЦСКА в ролята си на консултант към ръководните структури на клуба. Убедени сме, че неговият опит, професионализъм и управленски подход ще помогнат на клуба да реализира дългосрочната си стратегия, пишат още от ЦСКА.

Раздялата с Радослав Златков

Преди ден ЦСКА и Радослав Златков се разделиха по взаимно съгласие. Златков пристигна на "Българска армия" през септември 2024 г., като бе натоварен с управлението на мениджърския екип, реконструкцията на стадиона, модернизацията на тренировъчната база и развитието на детско-юношеската школа, както и с обновяването на състава на отбора.

Снимка: Lap.bg

През последните месеци той бе обект на критики от легендата Христо Стоичков и феновете заради загубата на финала за Купата на България и отсъствието на отбора от евротурнирите за втора поредна година.

