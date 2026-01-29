ЦСКА предупреди за измама

ЦСКА предупреди феновете, че са получени сигнали за измама. Наименованието на клубната апликация MyCSKA е използвано нерегламентирано за създаване на фалшиви и подвеждащи платформи.
От клуба напомниха на феновете, че MyCSKA съществува единствено във формат на мобилно приложение и се изтегля само през официалните магазини.
"Всички други канали, използващи името MyCSKA, за сваляне на приложението или с друга противозаконна цел (измама, предоставяне и използване на лични данни и др.) са опит за манипулация и въвеждане в заблуда на потребителите. В тази връзка ЦСКА вече е предприел всички необходими действия пред компетентните органи.
Използваме случая да благодарим за подкрепата на хилядите "армейци", които вече се абонираха за MyCSKA.", написаха от столичния гранд.
Чрез клубната апликация MyCSKA всеки истински "червен" фен печели уникална възможност да се докосне до любимците си – участие в тренировка, пътуване с отбора, лична среща с футболните си герои.
"Горди сме, че сме първият футболен клуб в България, който предоставя на своите привърженици подобна и напълно безплатна възможност: да са с любимия тим навсякъде и по всяко време", похвалиха се от ЦСКА в края на миналата година.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK