ЦСКА предупреди за измама

От клуба са сезирали компетентните органи

ЦСКА предупреди за измама

ЦСКА предупреди феновете, че са получени сигнали за измама. Наименованието на клубната апликация MyCSKA е използвано нерегламентирано за създаване на фалшиви и подвеждащи платформи.

От клуба напомниха на феновете, че MyCSKA съществува единствено във формат на мобилно приложение и се изтегля само през официалните магазини.

Онлайн измама

"Всички други канали, използващи името MyCSKA, за сваляне на приложението или с друга противозаконна цел (измама, предоставяне и използване на лични данни и др.) са опит за манипулация и въвеждане в заблуда на потребителите. В тази връзка ЦСКА вече е предприел всички необходими действия пред компетентните органи.

Използваме случая да благодарим за подкрепата на хилядите "армейци", които вече се абонираха за MyCSKA.", написаха от столичния гранд.

Снимка: Lap.bg

Чрез клубната апликация MyCSKA всеки истински "червен" фен печели уникална възможност да се докосне до любимците си – участие в тренировка, пътуване с отбора, лична среща с футболните си герои.

"Горди сме, че сме първият футболен клуб в България, който предоставя на своите привърженици подобна и напълно безплатна възможност: да са с любимия тим навсякъде и по всяко време", похвалиха се от ЦСКА в края на миналата година.

