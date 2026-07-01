БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Христо Янев: Критиците няма да замълчат след един мач Не знам дали хората в България осъзнават колко голям клуб отстранихме

Няма как да затворя устите на критиците с един мач. Никога няма да се променя. Хората, които ме оценяват, им благодаря, това е победа за всички тях. За другите - трябва да се доказваш за всеки Божи ден, в който работиш.

Това обяви треньорът на ЦСКА Христо Янев след драматичната победа с дузпи над Карабах. "Червените" ще се изправят срещу Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа.

"Тук не говорим само за мотивация, а и за тактическа грамотност на целия отбор. Искам да поздравя целия ми щаб, вложихме много труд да разгадаем съперника, да изберем най-добра тактика и да излезем в два мача да ги отстраним", започна Янев.

"Не знам хората в България дали осъзнават колко голям клуб отстранихме. Ако съпоставим нещата, на другата пейка срещу мен имаше треньор със 17-годишен опит, а отборът побеждаваше Бенфика и Челси миналия сезон."

"За нас е много важно да разберем, че работата, която вършим, не е толкова лоша, а това, което вършим, е добро. Вярата е единственото нещо, което ми остана. Понякога я губя, започвам да се съмнявам. В момента контролираме това, което правим."

"Никога не съм се чувствал отчаян, да не залитаме в крайности. Знам какво правя. Отивам на работа с ясната нагласа този отбор да се подобрява, да печели трофеи, да радва хората, да покажем на собственика, който ни дава всичко, от което имаме нужда, че работим за доброто на ЦСКА."

"Днес показахме, че сме много стойностен отбор. Ако съдбата е с нас и показваме същата стойностна игра, защо да не влезем в основната фаза на Лига Европа", завърши Христо Янев.