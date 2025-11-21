bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА разкара легенда

След само три месеца

ЦСКА разкара легенда
Lap.bg

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов е взел решението клубът да прекрати отношенията си с Пламен Гетов.

Бившият футболист започна да работи за "червените" в края на лятото и до момента имаше две скаутски мисии. Първата бе в Португалия, а втората - в Бразилия и Аржентина, където Гетов прекара 3 седмици в края на септември и началото на октомври.

Преди дни обаче Вангелов е взел решение клубът да не разчита повече на експертизата на Гетов при подбора на нови футболисти. Новината за отстраняването си бившият национал е научил от спортния директор Бойко Величков, който е изиграл ролята на вестоносец, съобщават колегите от "Тема Спорт".

Силният човек в ЦСКА

Вангелов е новият силен човек в ЦСКА. Той пое управлението на клуба след раздялата с предишния изпълнителен директор Радослав Златков и взима огромна част от ключовите решения. Бившият борец ще има и много важна дума по селекцията.

ЦСКА нае английски консултант за терена на

По време на мачовете, които е гледал в Португалия, Бразилия и Аржентина, Гетов е наблюдавал внимателно изявите на 40 футболисти. Славният майстор на преки свободни удари е акцентирал върху трима играчи от Южна Америка, които е препоръчал за привличане, считайки, че те биха могли да свършат отлична работа.

Пламен Гетов изкара в ЦСКА три месеца. Интересното е, че от клуба нямаше информация нито за назначението му, нито сега за раздялата.

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Григор Димитров в спор с Карлос Алкарас за престижна награда

Болен от левкемия стана капитан на националния отбор

Най-опасната страна на света прави невъзможното: Мондиал 2026!

Григор Димитров в спор с Карлос Алкарас за престижна награда

България прибавя класа и опит с нова американка (ВИДЕО)

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Болен от левкемия стана капитан на националния отбор

