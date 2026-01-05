bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
88% ефективност! Симеон Николов качи Локомотив на върха в Русия

Победа №13 за тима на Пламен Константинов

Световният вицешампион Симеон Николов изигра пореден силен мач за Локомотив Новосибирск, а тимът на Пламен Константинов победи у дома Кузбас (Кемерово) с 3:1 (22, 18, -21, 14) в среща от 15-ия кръг на руската Суперлига.

Българинът бе сред най-добрите на терена и завърши с 11 точки – 2 аса, 2 блокади и впечатляващите 88% ефективност в атака (+8).

Любо Ганев пред bTV: 12 млн. лв. е цената на успеха (ВИДЕО)

Двубоят откри волейболната 2026 година в Локомотив Арена“, като противопостави два сибирски тима от двата края на класирането.

След кратко колебание в третия гейм домакините не оставиха шансове в четвъртия и стигнаха до категоричен успех.

Лидер

С победата Локомотив излезе временно начело в класирането с 39 точки, макар и с два мача повече от основните си конкуренти Зенит Казан и Динамо Москва.

Снимка: https://lokovolley.com/

Гостите, водени от Сергей Троцкий, продължават да се намират в тежък период. Кузбас има едва две победи от началото на сезонасрещу МГТУ и Ярославич, като в мачовете срещу водещите отбори кемеровчани трудно оказват сериозна съпротива. В директните битки за плейофите често именно дребните детайли се оказват решаващинещо, което пролича и в този двубой.

Нямаме лидер в ключовите моменти, когато трябва някой да поеме отговорност“, призна след срещата старши треньорът Сергей Троцкий.

