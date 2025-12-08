bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА ще пазарува от България

Набелязани са трима полеви футболисти

ЦСКА ще пазарува от България
Треньорът на ЦСКА Христо Янев е набелязал трима полеви футболисти от Ефбет лига, които да бъдат привлечени по време на зимния трансферен прозорец. 

46-годишният специалист е предложил техните имена на селекционния съвет, в който участват още спортният директор Бойко Величков, изпълнителният директор Вангел Вангелов и главният скаут Методи Томанов.

В "червеното" ръководство вече дискутират възможността да влязат в преговори за привличането на въпросните играчи. Сред тях присъстват както футболисти от България, така и от чужбина.

Снимка: Lap.bg

От клуба вече са влезли в контакт с вратаря на Ботев Враца Димитър Евтимов, който е желан и от Арда, пише "Тема спорт".

Селекцията

От дълго време "армейците" държат под око левия халфбек на Ботев Пд Андрей Йорданов, който работи заедно с Христо Янев в Пирин през сезон 2022/23. 24-годишният юноша на ЦСКА е племенник на двукратния шампион с тима Евгени Йорданов.

Снимка: botevplovdiv.bg

"Тема спорт" твърди, че през зимата в "Борисовата градина" ще пристигнат между трима и петима нови футболисти. Приоритет е привличането на двама флангови играчи, с които да се засили конкуренцията и да се вдигне качеството по крилата, където Брахими и Додай не оправдават очакванията. В момента там са най-сериозните дефицити откъм ресурс за Янев. Ще се търсят още централен защитник, халф и евентуално нападател.

Съвсем скоро предстои ЦСКА да публикува и програмата за своята зимна подготовка и лагера в Анталия. Досега е ясно, че последната контрола в паузата ще е срещу лидера във Втора лига Дунав Русе на 31 януари.

