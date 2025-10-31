Цветомир Найденов си пожела Левски: Трябва да проверим дали са напреднали

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, си пожела Левски за съперник на осминафиналните от турнира за Купата на България.

"Искам Левски да ни се падне в следващия кръг за Купата. Трябва да ги проверим дали са напреднали", написа Найденов в социалните мрежи.

ЦСКА 1948 се класира за следващата фаза от турнира след победа с 4:0 като гост на Янтра в Габрово. Левски пък се справи с лекота с Хебър с 3:0 в Пазарджик и също продължи напред.

Двата отбора вече изиграха един мач помежду си за първенството през този сезон, като Левски се наложи с 2:1 на "Герена".

В момента двата тима заемат първото и второто място в шампионата. Левски е лидер с 32 точки, а ЦСКА 1948 е с 29.

Жребият за 1/8-финалите за Купата е на 5 ноември.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK