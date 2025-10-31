bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Цветомир Найденов си пожела Левски: Трябва да проверим дали са напреднали

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 има предпочитания за Купата

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, си пожела Левски за съперник на осминафиналните от турнира за Купата на България.

"Искам Левски да ни се падне в следващия кръг за Купата. Трябва да ги проверим дали са напреднали", написа Найденов в социалните мрежи.

Наредиха Хулио Веласкес сред най-успешните испански треньори

ЦСКА 1948 се класира за следващата фаза от турнира след победа с 4:0 като гост на Янтра в Габрово. Левски пък се справи с лекота с Хебър с 3:0 в Пазарджик и също продължи напред.

Двата отбора вече изиграха един мач помежду си за първенството през този сезон, като Левски се наложи с 2:1 на "Герена". 

В момента двата тима заемат първото и второто място в шампионата. Левски е лидер с 32 точки, а ЦСКА 1948 е с 29.

Жребият за 1/8-финалите за Купата е на 5 ноември.

Тагове:

футбол левски купа на българия жребий цветомир найденов ЦСКА 1948

