Наредиха Хулио Веласкес сред най-успешните испански треньори

Признание за наставника на Левски

Голямо признание за Хулио Веласкес в родната му Испания. Наставникът на Левски бе определен като един от най-успешните испански треньори в момента.

В свой материал авторитетният "Марка" нарежда Веласкес до именити треньори като Шаби Алонсо, Микел Артета и Луис Енрике.

Статията е за испанските треньори по света, чиито отбори в момента са лидери в местните си първенства.

Статията

"Има живот и извън големите лиги, като испанските треньори водят отборите си в местните първенства към титлата. Такива са Хулио Веласкес (Левски), Хуан Карлос Карседо (Пафос), Алберт Риера (Целие), Гонсало Гарсия (Хайдук Сплит), Тинтин Маркес (ФК Катар) и Пабло Франко (МАС Фез, Мароко). Тези специалисти оставят своя отпечатък в местните първенства", отбелязва изданието.

"Испанският треньор е световен еталон. Постоянно получаваме запитвания от чуждестранни федерации, които искат да изучат методологията ни. Има наш специалист в почти всяка страна по света и той служи за еталон", подчертава пред "Марка" Давид Гутиерес, който е бивш президент на асоциацията на треньорите в страната.

"В миналото много добри треньори идваха в Испания и ние отивахме да видим какво се прави в чужбина. А сега е обратното", посочва един от най-великите треньори на "Ла Фурия" Висенте дел Боске.

