"Даде ми път в Левски": Футболна България изпрати Добромир Жечев

Игралият на 4 световни първенства почина на 82 години

"Даде ми път в Левски": Футболна България изпрати Добромир Жечев

Стотици близки, приятели и фенове изпратиха в последния му път един от най-обичаните родни футболисти Добромир Жечев. 

Легендарният защитник си отиде от този свят на 82 години, а поклонението бе в софийския храм "Свети Седмочисленици".

На тъжната церемония присъстваха Наско Сираков, Даниел Боримиров, Елин Топузаков, Емил Велев, Антони Здравков, Георги Цветков, Божидар Искренов, Войн Войнов, Ангел Станков, Николай Илиев, Тодор Батков, Томас Лафчис, Константин Баждеков, Ивайло Ивков, Станислав Ангелов, Бойко Величков.

"Даде ми път в Левски"

Сред опечалените бе мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков. В по-голямата си час от кариерата Жечев е бил футболист на "сините", а два пъти е бил и треньор.

Снимка: БГНЕС

 

"Аз специално загубих много, защото това е човекът, който след като се върнах от Хасково, ми даде път в Левски. Беше положил основата на един отбор, който постигна изключителни резултати. Фантастичен футболист, страхотен треньор и човек. До скоро нямаше празник, на който да не се чуем. Да почива в мир", обясни Сираков.

"Всички го знаем какъв беше като футболист. Като човек - скромен. Играехме много често карти. Явно горе се събират всички големи. Той беше един скромен, скромен, скромен… Не знам защо първо си отиват те. Много си го обичам и него, и цялото семейство", каза бившият президент на Българския футболен съюз Валентин Михов.

"По-сериозен, отговорен и по-колегиален човек от него не познавам. Той не прощаваше на никого в играта, но всичко бе в нормите", заяви Георги Цветков.

Снимка: БГНЕС

Единственият

Добромир Жечев е единственият български футболист, участвал на четири световни първенства – в Чили (1962), Англия (1966), Мексико (1970) и Германия (1974).

Футболната му кариера започва в Спартак през 1958 г., а 10 години по-късно преминава в Левски, където играе в 193 мача.

Добромир Жечев: Архитектът на Левски (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС

Тагове:

валентин михов легенда наско сираков поклонение добромир жечев Георги Цветков

