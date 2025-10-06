bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Димитров: Капитанската лента е "ябълката на раздора", вратите са отворени за всеки

По-добре грозна победа, отколкото красива загуба, каза новият селекционер

Волейболните герои ще служат за пример на футболните национали. Това потвърдиха от лагера на България преди световните квалификации с Турция и Испания.

Новият селекционер Александър Димитров избра да изолира играчите в Правец преди съботния сблъсък с турците.

Пред медиите Димитров призна, че още не е избрал капитана на България, но "капитанската лента е "ябълката на раздора от години". 

"Грозна" победа

"Идвал съм тук и с предишни гарнитури. Условията за подготовка са много добри, на базата също са добри, но исках да изолирам отбора изцяло, за да прекарваме време заедно, всяка секунда е ценна. 

Имаме една задача да подмладим отбора и да го подготвим за европейските квалификации. Вратите са отворени за всеки. Във всеки един момент можем да извикаме човек, когато някой отпадне. При Алекс Колев е малко по-трудно заради разстоянието от Китай.

По-добре грозна победа, отколкото красива загуба или поне нещо да покажат, че имат желание. Резултатът винаги е бил водещ, разбираме много добре ситуацията, в която се намираме и силните отбори, срещу които се изправяме. В младежкия отбор имахме силни съперници, но сме се представяли много достойно. Това е мотото и в това се целим", каза Димитров на пресконференция преди първата си тренировка начело на "лъвовете".

Капитанската лента - "ябълката на раздора"

"Капитанската лента от много години е била като някаква "ябълка на раздора", ще седнем, ще поговорим с играчите, днес говорихме за първи път. Имаме методи и критерии, който отговори на тях, той ще изведе с капитанската лента България."

Слаб интерес 

В събота националите приемат Турция на Националния стадион, но интересът към този мач е много слаб. По-малко от 1000 единични билети са купени от българските фенове.

Към тях трябва да се добавят обаче и пакетните билети за трите домакинства срещу Испания, Турция и Грузия, които наброяват близо 5000.

Сериозен стимул за родните запалянковци беше мачът с европейските шампиони - испанците, които играха пред пълни трибуни.

От Българския футболен съюз очакват около 10 000 души да присъстват на двубоя с турците. На 14 октомври България гостува на Испания.

