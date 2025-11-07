bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Димитров не извика Светослав Вуцов за мачовете с Турция и Грузия

Селекционерът обяви избраниците си

Димитров не извика Светослав Вуцов за мачовете с Турция и Грузия
Lap.bg

Светослав Вуцов не попадна в списъка на селекционера Александър Димитров за предстоящите квалификации срещу Турция и Грузия.

Припомняме, че вратарят на Левски пожела да се оттегли временно от националния отбор, тъй като е в конфликт с новия селекционер Александър Димитров и щаба му.  

Впоследствие на базата в Бояна, за среща с президента на централата Георги Иванов-Гонзо бяха извикани вратарят Вуцов, националният селекционер Александър Димитров и ръководителите на Левски - Наско Сираков и Даниел Боримиров. Не стана ясно какво са се разбрали.

Снимка: Lap.bg

Съставът

С дебютна повиквателна е младият вратар Алекс Божев, който е част от чешкия гранд Славия Прага, но към момента играе единствено за дубъла на тима.

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Алекс Божев (Славия Прага), Димитър Евтимов (Ботев Враца)

Защитници: Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Кристиан Димитров (Левски), Росен Божинов (Роял Антверп), Антон Недялков (Лудогорец), Мартин Георгиев (Славия), Виктор Попов (Корона Киелце), Християн Петров (Хееренвеен)

Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Кристиян Стоянов (Славия), Станислав Шопов (Осиек), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Йорданов (Лудогорец)

Нападатели: Марин Петков (Левски), Радослав Кирилов (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Здравко Димитров (Бодрум), Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Владимир Николов (Корона Киелце).

„Смачкаха го! Това е позор!“ – Вили Вуцов вбесен след скандала с националите

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

България национален отбор александър димитров квалификации Светослав Вуцов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Хулио Веласкес: Фокусът ни е върху ЦСКА, моментната форма има значение

Хулио Веласкес: Фокусът ни е върху ЦСКА, моментната форма има значение
Руски клубове искат трима от Левски

Руски клубове искат трима от Левски
Започва продажбата на билети за Евроволей 2026

Започва продажбата на билети за Евроволей 2026

Преди изборите: Кандидатът за президент Иван Колев обеща по-висок бюджет за леката атлетика

Преди изборите: Кандидатът за президент Иван Колев обеща по-висок бюджет за леката атлетика

Последни новини

Хулио Веласкес: Фокусът ни е върху ЦСКА, моментната форма има значение

Хулио Веласкес: Фокусът ни е върху ЦСКА, моментната форма има значение
Започва продажбата на билети за Евроволей 2026

Започва продажбата на билети за Евроволей 2026

От Хасково до Москва: Име, което ще се помни вечно (ВИДЕО)

От Хасково до Москва: Име, което ще се помни вечно (ВИДЕО)
Руски клубове искат трима от Левски

Руски клубове искат трима от Левски
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV