Димитров не извика Светослав Вуцов за мачовете с Турция и Грузия

Светослав Вуцов не попадна в списъка на селекционера Александър Димитров за предстоящите квалификации срещу Турция и Грузия.

Припомняме, че вратарят на Левски пожела да се оттегли временно от националния отбор, тъй като е в конфликт с новия селекционер Александър Димитров и щаба му.

Впоследствие на базата в Бояна, за среща с президента на централата Георги Иванов-Гонзо бяха извикани вратарят Вуцов, националният селекционер Александър Димитров и ръководителите на Левски - Наско Сираков и Даниел Боримиров. Не стана ясно какво са се разбрали.

Съставът

С дебютна повиквателна е младият вратар Алекс Божев, който е част от чешкия гранд Славия Прага, но към момента играе единствено за дубъла на тима.

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Алекс Божев (Славия Прага), Димитър Евтимов (Ботев Враца)

Защитници: Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Кристиан Димитров (Левски), Росен Божинов (Роял Антверп), Антон Недялков (Лудогорец), Мартин Георгиев (Славия), Виктор Попов (Корона Киелце), Християн Петров (Хееренвеен)

Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Кристиян Стоянов (Славия), Станислав Шопов (Осиек), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Йорданов (Лудогорец)

Нападатели: Марин Петков (Левски), Радослав Кирилов (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Здравко Димитров (Бодрум), Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Владимир Николов (Корона Киелце).

