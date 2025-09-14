bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Директор в ЦСКА: Чух призивите за оставка, но Керкез остава!

ЦСКА е длъжен да се опита да спаси сезона, което е минимум класиране за Европа, каза Бойко Величков

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков обяви, че Душан Керкез остава начело на тима, въпреки че след успеха с 3:1 над Септември имаше нови призиви за неговата оставка.

„Стандартът, към който трябва да се стремим, е много по-различен. Ясно е едно – ЦСКА тепърва трябва много да наваксва. Този мач беше една миниатюрна стъпка. Стандартът, който трябва да гоним, е коренно различен. Не говорим за една победа или поредица от такива. Нашата цел е различна.

Подкрепа от ръководството

Позицията на ръководството е, че за момента Душан Керкез е нашият треньор. Докато е такъв, той ще има моята и на ръководството подкрепа.

Няма празно! ЦСКА изгони и директор!

Чух виковете за оставка. Лекарството и формулата винаги е една и съща – добрите резултати са разковничето. Мога да ви изтъкна много неща, които биха били верни. При друга ефективност този двубой можеше да се развие по съвсем друг начин.

Но и ефективността е класа. След ранно падналия гол трябваше да търсим затвърждаване и най-малко втори гол. Това изигра лоша шега, защото спряхме да бъдем агресивни, да търсим гола и изразителната победа.

Ще спаси ли ЦСКА сезона?

Има факти, които могат да бъдат разчитани по различен начин. Ясно е, че не се справихме с ефективността, нямаше агресия. Но също така е ясно, че старши треньорът, отборът и клубът имаше нужда от тази победа. ЦСКА е длъжен да се опита да спаси сезона, което е минимум игра в Европа. Ясно е, че трябва да наваксваме и не сме в добра позиция, меко казано“, допълни Величков.

На фона на викове
