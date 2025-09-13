На фона на викове "Оставка": ЦСКА изстрада първа победа

ЦСКА изстрада първата си победа от началото на сезона! След 6 мача без успех - най-лошият старт за "армейците" в шампионата, столичният гранд спечели с 3:1 срещу Септември София.

Тимът на Душан Керкез поведе с шедьовър на Лумбард Делова, който вкара от центъра в 10'. Впоследствие гол на Бертран Фурие беше отменен в 28' след намеса на системата за видеоповторения (VAR).

Французинът все пак изравни в 84' и изглеждаше, че кризата в ЦСКА ще се задълбочи.

Драма с неочаквани герои

В третата минута от добавеното време обаче младежкият национал Петко Панайотов, появил се като смяна, отбеляза от пряк свободен удар - 2:1 за ЦСКА. В последните секунди друга резерва - Мохамед Брахими, сложи точка на спора при контраатака.

Въпреки победа, идваща след 4 равенства и 2 загуби, феновете на ЦСКА скандираха "Оставка" и при 3:1 за "червените".

В следващия кръг ЦСКА гостува на Арда, докато Септември, който е 14-и с 6 точки, приема закотвения на дъното Ботев Пловдив.

Съставите

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 5. Лумбард Делова, 4. Адриан Лапеня (К), 19. Иван Турицов – 17. Анхело Мартино, 7. Улаус Скаршем (87' - 11. Мохамед Брахими), 6. Бруно Жордао, 2. Пастор (87' - 29. Иван Тасев) – 22. Кевин Додай (62' - 73. Илиан Илиев), 9. Леандро Годой (62' - 28. Йоанис Питас), 8. Давид Сегер (87' - 30. Петко Панайотов)

Септември: 21. Янко Георгиев – 27. Георги Върбанов (64' - 24. Фаиз Матуар), 4. Мартин Христов, 13. Кубрат Йонашчъ, 3. Себастиан Уейд – 6. Виктор Очаи, 28. Стоян Стоичков (77' - 25. Али Аруна) – 33. Галин Иванов (К) (64' - 17. Николас Фонтейн), 10. Клери Сербер (77' - 5. Йоан Бауренски), 7. Мой Пара (88' - 29. Захари Атанасов) – 9. Бертран Фурие

