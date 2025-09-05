bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Няма празно! ЦСКА изгони и директор!

Уволненията продължават

Чистката в ЦСКА продължава. Ръководството на ЦСКА и досегашният директор на Академията на клуба Костадин Ангелов се разделят по взаимно съгласие, обявиха официално червените“. Клубът прекратява трудовите си отношения и с треньорите Ивайло Станев, Петър Златинов и Росен Стоянов, които до този момент бяха част от детско-юношеската школа на армейците“.

ЦСКА им желаe успех в бъдещите професионални начинания“, пожелаха червените“ на триото.

Лагер в Банско

Тимът на Душан Керкез бе на лагер в Банско по време на паузата в първенството заради мачовете на националните отбори.

Аржентинец е осмият нов в ЦСКА

Подготовката пропуснаха само футболистите, които са ангажираните с националните си отбори. Това са Теодор Иванов и Петко Панайотов, които получиха повиквателни младежкия национален отбор на България за първите двубои от квалификациите за Евро 2027. Младите лъвове“ приемат тази вечер Гибралтар и гостуват на Азербайджан 4 дни по-късно.

Нападателят Йоанис Питас е в състава на Кипър за предстоящите световни квалификации срещу Австрия като гост (6 септември) и срещу Румъния като домакин (9 септември). 

Без националите

Бранителят Лумбард Делова бе включен в списъка на Косово за мачовете срещу Швейцария като гост (5 септември) и срещу Швеция като домакин (9 септември). Вратарят Фьодор Лапоухов получи повиквателна за националния тим на Беларус за световните квалификации срещу Гърция като гост (5 септември) и срещу Шотландия като домакин (8 септември).

Сейни Санянг пък бе включен в групата на Гамбия за двубоите срещу Кения като гост (5 септември) и срещу Бурунди като домакин (9 септември) от квалификациите в зона Африка“. Мика Пинто, който тренира отделно от първия отбор на ЦСКА, бе извикан в националния тим на Люксембург.

Вижте кога Левски и ЦСКА ще играят с Лудогорец

