Един от ЦСКА все пак получи повиквателна за мачовете с Турция и Испания

Вижте пълния състав на новия национален селекционер

Един от ЦСКА все пак получи повиквателна за мачовете с Турция и Испания
Ясно е с кои футболисти новият национален селекционер Александър Димитров ще атакува Турция и Испания в квалификациите за световното първенство през 2026 г. 

Днес, 3 октомври, беше публикуван пълният списък на повиканите играчи, като в него влизат и представители на родното първенство. 

Сред тях най-много представители има Левски - трима, а с по един са ЦСКА 1848, Арда, Лудогорец и... ЦСКА. 

"Червените" продължават да са в криза, въпреки множеството промени, включително и назначаването на Христо Янев за треньор на мястото на Душан Керкез. Въпреки това в националния тим се завръща Иван Турицов. 

Списъкът

Ето и пълния списък с национали:

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948), Светослав Вуцов (Левски)

Защитници: Петко Христов (Специя, Италия), Атанас Чернев (Ещрела, Португалия), Емил Ценов (Оренбург, Русия), Християн Петров (Хееренвен, Нидерландия), Димитър Велковски (Арда), Иван Турицов (ЦСКА), Росен Божинов (Антверп, Белгия), Виктор Попов (Корона Киелце, Полша)

Халфове: Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Илия Груев (Лийдс, Англия), Филип Кръстев (Оксфорд, Англия), Марин Петков (Левски), Ивайло Чочев (Лудогорец), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Кристиян Стоянов (Славия)

Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Здравко Димитров (Бодрум, Турция), Владимир Николов (Корона Киелце, Полша), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Радослав Кирилов (Левски), Лукас Петков (Елверсберг, Германия)

Мачовете

България започна кампанията с две загуби с по 0:3 - от европейския шампион Испания и от Грузия. Това коства поста на досегашния селекционер Илиан Илиев. 

На негово място застана Александър Димитров, който ще дебютира на 11 октомври срещу Турция в София, а три дни по-късно тимът ни ще играе срещу Испания във Валядолид.

Гонзо отписа световното първенство (ВИДЕО)

Тагове:

