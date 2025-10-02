bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Работим за подмладяване, както във волейбола

Гонзо отписа световното първенство
Президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов, отписа световното първенство и вече гледа към европейските квалификации. Целта пред новия селекционер - Александър Димитров, е ясна - да вдигне отбора на крака.

"Предстоящите съперници са много силни, но треньорът има опит с младежкия национален отбор и познава голяма част от играчите. Целта е да стабилизираме състава и постепенно да интегрираме млади футболисти, за да бъдем готови за Лигата на нациите и следващите квалификации за европейско първенство. Работим за подмладяване, както във волейбола, където 18-19-годишни вече постигат успехилл", заяви Гонзо, който заедно с кмета на Шумен проф. Христо Христов откри обновения и модернизиран ученически ст. "Цоньо Василев" по програмата на УЕФА "Хеттрик".

„Концентрирали сме усилията си върху детско-юношеския футбол, защото там е коренът на проблема. Това, което хората виждат в мъжкия национален отбор, е резултат от натрупаните през годините трудности. Играчите, които сега защитават България, са продукт на настоящата система. С помощта на правителството се надявам да вложим още повече усилия, за да достигнем успехите на младите ни волейболисти, на които всички се радваме“

„Не е коректно да се прави паралел с волейбола, защото във футбола има картотекирани 130 000 състезатели. Някои казват – има масовост. Да, но масовостта не означава качество. Трябва да се направят промени, дори и законодателни, за да изградим футболисти, които отговарят на европейските изисквания. Националният отбор се изправя срещу съперници като Испания и Грузия, чиито играчи са на много високо ниво и се състезават в силни клубове, притежавайки индивидуална класа“

Лудогорец дълги години инвестират в този проект. Нормално е да дават резултати и да представляват България. Това, което искам да виждам от нашите клубове в Европа, е да залагат повече на български футболисти. Постигнахме стъпка с изискването да има четирима българи в титулярните състави, но водещите клубове в момента често нямат такива. Лудогорец е страхотен проект, но е важно да се работи още повече за развитието на млади български играчи“

„Някои вече са платили глобите си, други ще обжалват. Апелативната комисия потвърди наказанията. Около 10–12 играчи ще бъдат предадени на прокуратурата, защото са залагали на собствени мачове. Очаквам да има по-сериозни санкции, включително и дългосрочни наказания.“, коментира още президентът на БФС.

Гьонов: Част от разследваните са залагали на свои мачове (ВИДЕО)

