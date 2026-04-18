Ексклузивно Игор Тиаго пред AS: Без Лудогорец нямаше да съм във Висшата лига

Нападателят на Брентфорд и бразилския национален отбор Игор Тиаго преживява сезон-мечта. С над 20 гола във Висшата лига той се бори рамо до рамо с Арлинг Холанд за голмайсторския приз, но зад този пробив стои дълъг път — от улиците на Бразилия, през Лудогорец, до английския елит.
„Още в началото на сезона казах в клуба: ще вкарам поне 20 гола“, разкрива Тиаго в интервю за испанския AS. „Вярата ми помогна да го визуализирам и да го постигна. Мога само да благодаря на Бог за този момент, в който живея тук. Надявам се да продължа да се представям на същото ниво, както срещу Евертън. И, в името на Исус, да си осигуря място в европейските турнири.“
Преди Англия бе България. Игор Тиаго говори с огромна благодарност за периода си в Разград.
„Лудогорец беше клубът, който ме направи играча, който съм днес. Те вярваха в потенциала ми още от първия момент. Това беше първата врата, която ми се отвори в Европа. Ще остана вечно благодарен.“
За бразилеца престоят при "орлите" е решаващ етап — адаптация към европейския футбол, изграждане на увереност и подготовка за следващото ниво. Именно там започва истинската му трансформация като централен нападател.
Дебютът за Бразилия е най-емоционалният момент в живота му.
„Да представлявам Бразилия е най-голямата чест. Това ме накара да разбера, че трябва да работя още повече. Мечтая да спечеля световното първенство.“
„Бразилия никога не спира да се бори. Имаме играчи, история и характер. Вярвам, че можем да станем световни шампиони.“
Повиквателната от Карло Анчелоти идва в особено емоционален момент — той научава новината минути преди мач на клубния си отбор.
Every Igor Thiago goal in January pic.twitter.com/6YhJq4NCOb— Brentford FC (@BrentfordFC) February 5, 2026
„Отидох в тоалетната на стадиона, за да гледам обявяването на състава на живо. Беше сюрреалистично.“
Работата с татко Карло също оставя силно впечатление:
„Той вдъхва увереност. Кара те да вярваш, че можеш да играеш на най-високо ниво.“
Тиаго никога не крие откъде идва мотивацията му. Сред най-големите му вдъхновения са легенди от Бразилия и Европа.
„Моите идоли са Роналдо, Кристиано Роналдо, Неймар, Лукаку, Бензема и също Холанд. Гледам ги постоянно и се уча от тях.“
Особено силно влияние оказва именно норвежката голова машина — негов пряк конкурент за голмайсторския приз.
„Да се състезавам с него е огромна чест. Опитвам се да уча от движенията му.“
Пътят му започва трудно. След загубата на баща си на 13 години той работи различни професии, за да помага на семейството си, припомнят в Испания.
„Всичко си струваше. Всяка жертва.“
Първата му професионална заплата отива за майка му. „Казах ѝ да спре да работи и да дойде да живее с мен. Това беше най-важното решение.“
На 24 години Игор Тиаго вече мисли като лидер. „След четири години виждам себе си сред водещите нападатели в света. Вярвам, че ще печеля титли — и със сигурност мечтая за световна титла с Бразилия.“
Интервюто завършва с доста личен въпрос. "Ако баща ви можеше да говори с вас сега, какво мислите, че би казал?"
"Мисля, че би ми казал, че много би се гордял с мен. Несъмнено би плакал много, че е бил в тези моменти, че е променил живота на нашето семейство, за всичко, което Бог ни е дал, за всичко, което ме е научил да бъда. Това би ме изпълнило с гордост, с радост, да мога да му дам тази гордост. Ставам малко емоционален, защото е нещо, което наистина ме трогва..."