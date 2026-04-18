Ексклузивно Игор Тиаго пред AS: Без Лудогорец нямаше да съм във Висшата лига

Мечтая за световна титла с Бразилия, признава голмайсторът

Ексклузивно Игор Тиаго пред AS: Без Лудогорец нямаше да съм във Висшата лига

Нападателят на Брентфорд и бразилския национален отбор Игор Тиаго преживява сезон-мечта. С над 20 гола във Висшата лига той се бори рамо до рамо с Арлинг Холанд за голмайсторския приз, но зад този пробив стои дълъг път — от улиците на Бразилия, през Лудогорец, до английския елит.

„Още в началото на сезона казах в клуба: ще вкарам поне 20 гола“, разкрива Тиаго в интервю за испанския AS. „Вярата ми помогна да го визуализирам и да го постигна. Мога само да благодаря на Бог за този момент, в който живея тук. Надявам се да продължа да се представям на същото ниво, както срещу Евертън. И, в името на Исус, да си осигуря място в европейските турнири.“

Лудогорец — повратната точка

Преди Англия бе България. Игор Тиаго говори с огромна благодарност за периода си в Разград.

„Лудогорец беше клубът, който ме направи играча, който съм днес. Те вярваха в потенциала ми още от първия момент. Това беше първата врата, която ми се отвори в Европа. Ще остана вечно благодарен.“

Снимка: Lap.bg

За бразилеца престоят при "орлите" е решаващ етап — адаптация към европейския футбол, изграждане на увереност и подготовка за следващото ниво. Именно там започва истинската му трансформация като централен нападател.

От 11 милиона до 33 милиона: Игор Тиаго разтърси Англия!

Бразилия — мечтата остава световна титла

Дебютът за Бразилия е най-емоционалният момент в живота му.

„Да представлявам Бразилия е най-голямата чест. Това ме накара да разбера, че трябва да работя още повече. Мечтая да спечеля световното първенство.“

Тиаго вярва, че „селесао“ винаги е фаворит

„Бразилия никога не спира да се бори. Имаме играчи, история и характер. Вярвам, че можем да станем световни шампиони.“

Повиквателната от Карло Анчелоти идва в особено емоционален момент — той научава новината минути преди мач на клубния си отбор.

„Отидох в тоалетната на стадиона, за да гледам обявяването на състава на живо. Беше сюрреалистично.“

Работата с татко Карло също оставя силно впечатление:

„Той вдъхва увереност. Кара те да вярваш, че можеш да играеш на най-високо ниво.“

Идолите зад вдъхновението

Тиаго никога не крие откъде идва мотивацията му. Сред най-големите му вдъхновения са легенди от Бразилия и Европа.

„Моите идоли са Роналдо, Кристиано Роналдо, Неймар, Лукаку, Бензема и също Холанд. Гледам ги постоянно и се уча от тях.“

Особено силно влияние оказва именно норвежката голова машина — негов пряк конкурент за голмайсторския приз.

„Да се състезавам с него е огромна чест. Опитвам се да уча от движенията му.“

От трудностите в Бразилия до големия футбол

Пътят му започва трудно. След загубата на баща си на 13 години той работи различни професии, за да помага на семейството си, припомнят в Испания.

„Нямахме пари за храна!“ Как Лудогорец изкова нападателя, който гони Холанд?

„Всичко си струваше. Всяка жертва.“

Първата му професионална заплата отива за майка му. „Казах ѝ да спре да работи и да дойде да живее с мен. Това беше най-важното решение.“

Поглед към върха

На 24 години Игор Тиаго вече мисли като лидер. „След четири години виждам себе си сред водещите нападатели в света. Вярвам, че ще печеля титли — и със сигурност мечтая за световна титла с Бразилия.“

Интервюто завършва с доста личен въпрос. "Ако баща ви можеше да говори с вас сега, какво мислите, че би казал?"

"Мисля, че би ми казал, че много би се гордял с мен. Несъмнено би плакал много, че е бил в тези моменти, че е променил живота на нашето семейство, за всичко, което Бог ни е дал, за всичко, което ме е научил да бъда. Това би ме изпълнило с гордост, с радост, да мога да му дам тази гордост. Ставам малко емоционален, защото е нещо, което наистина ме трогва..." 

Анчелоти хвали играл във Втора лига у нас
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

БФС реши: ЦСКА - Левски на 25 април

БФС реши: ЦСКА - Левски на 25 април
Една дума за Меси и Роналдо натисна „unfollow“

Една дума за Меси и Роналдо натисна „unfollow“
От мозъчна операция до гол с каска

От мозъчна операция до гол с каска
Цолов: Шансовете винаги са налице за Формула 1 (ВИДЕО и СНИМКИ)

Цолов: Шансовете винаги са налице за Формула 1 (ВИДЕО и СНИМКИ)

Последни новини

БФС реши: ЦСКА - Левски на 25 април

БФС реши: ЦСКА - Левски на 25 април

"Железните", еп. 2: Да изчезнеш за 360 секунди (ВИДЕО)
Цолов: Шансовете винаги са налице за Формула 1 (ВИДЕО и СНИМКИ)

Цолов: Шансовете винаги са налице за Формула 1 (ВИДЕО и СНИМКИ)
Супер Франк! Ковънтри се завърна във Висшата лига

Супер Франк! Ковънтри се завърна във Висшата лига
