От 11 милиона до 33 милиона: Игор Тиаго разтърси Англия!

Бразилецът преследва Холанд

Reuters

Мениджърът на Брентфорд - Кийт Андрюс, изрази истинско възхищение от нападателя Игор Тиаго, определяйки влиянието му върху Висшата лига като изключително за играч с минало в българското и белгийското първенство.

Бразилецът вече е отбелязал 11 гола през сезона и изостава само с три от лидера в класацията Арлинг Холанд, след като се разписа два пъти при победата с 3:1 над Бърнли снощиТиаго бе част от Лудогорец между януари 2022 и януари 2023, където записа 55 мача, 21 гола и 11 асистенции. След трансфер за около 11 милиона евро в белгийския Брюж, той само година по-късно премина в Брентфорд за впечатляващите 33 милиона евро.

Игор Тиаго и спорно съдийство наказаха Ливърпул

Първият му сезон във Висшата лига бе ограничен до осем мача заради контузия, но тази година бразилецът няма спиране.

Снимка: Reuters

„Честно казано, не очаквах, че ще се случи толкова бързо“, призна Андрюс. „Футболисти от българското или белгийското първенство рядко оставят такъв отпечатък в английския елит, особено след година на възстановяване. Но Игор показа изключителна физика и качества, а броят на головете и цялостното му представяне са просто впечатляващи.“

Брентфорд вече събира 19 точки от 13 мача, докато Бърнли остава в зоната на изпадащите с едва 10 точки.

