От 11 милиона до 33 милиона: Игор Тиаго разтърси Англия!

Мениджърът на Брентфорд - Кийт Андрюс, изрази истинско възхищение от нападателя Игор Тиаго, определяйки влиянието му върху Висшата лига като изключително за играч с минало в българското и белгийското първенство.
Бразилецът вече е отбелязал 11 гола през сезона и изостава само с три от лидера в класацията Арлинг Холанд, след като се разписа два пъти при победата с 3:1 над Бърнли снощиТиаго бе част от Лудогорец между януари 2022 и януари 2023, където записа 55 мача, 21 гола и 11 асистенции. След трансфер за около 11 милиона евро в белгийския Брюж, той само година по-късно премина в Брентфорд за впечатляващите 33 милиона евро.
Първият му сезон във Висшата лига бе ограничен до осем мача заради контузия, но тази година бразилецът няма спиране.
„Честно казано, не очаквах, че ще се случи толкова бързо“, призна Андрюс. „Футболисти от българското или белгийското първенство рядко оставят такъв отпечатък в английския елит, особено след година на възстановяване. Но Игор показа изключителна физика и качества, а броят на головете и цялостното му представяне са просто впечатляващи.“
Брентфорд вече събира 19 точки от 13 мача, докато Бърнли остава в зоната на изпадащите с едва 10 точки.
