ФИФА пак удари Ботев Пловдив заради стар дълг

Клубът дава Антон Зингаревич на съд заради 240 000 евро

ФИФА пак удари Ботев Пловдив заради стар дълг

Ботев Пловдив е получил нова забрана от ФИФА за трансфери. Причината е непогасен разход, който не е отразен в счетоводния баланс от предходния Съвет на директорите. В официалната позиция на клуба се посочва, че това е поредният подводен камък, наследен от управлението на Антон Зингаревич.

Ботев е осъден да плати 180 000 евро и още 60 000 евро лихви и разноски за футболиста Абдулай Траоре. При неговия трансфер не са били изплатени дължимите проценти към предходния му клуб.

От управата на "канарчетата" уточниха, че този разход не е предвиден в настоящия бюджет и ще бъде предмет на съдебни дела срещу виновните лица – Александър Ослан, Слави Микински, Антон Зингаревич и Алексей Киричек. До зимния трансферен прозорец обаче клубът трябва да погаси тези задължения, за да може да картотекира нови футболисти.

Позицията на Ботев Пловдив

"Всеки ден пред нас излизат нови подводни камъни, наследени от предишното управление. Всеки ден се борим с техните творения, дългове и безотговорност.

Неслучайно непрекъснато призоваваме феновете да пълнят стадиона – защото всяка стотинка е важна за оцеляването на нашия клуб. Помнете – преди 27 юни всички заявихме, че ще дадем своя принос за спасението на Ботев.

Бесни фенове нахлуха на

Днес е моментът да го докажем. Ботев не принадлежи на един човек. Ботев е на всички нас.

И само заедно можем да го спасим. Да защитим нашия клуб – Ботев Пловдив".

Предишни забрани

Както е известно, през тази година на няколко пъти "жълто-черните" получаваха подобни забрани за осъществяване на трансфери от ФИФА. През август от ръководството трябваше да погасят задължения и по трансфера на Уме Емануел, за да може да се картотекират нови играчи.

