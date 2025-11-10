bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

ФИФА взима 10 500 лева от БФС. Вижте защо!

Глоба за централата

ФИФА взима 10 500 лева от БФС. Вижте защо!
Reuters

Българският футболен съюз ще трябва да плати солена глоба заради мача от световните квалификации срещу Турция. 

Срещата е от септември 2025 г. на националния стадион "Васил Левски" и завърши с тежко поражение 1:6 за "лъвовете".

Глобата е заради поведението на феновете и е наложена от Световната футболна централа (ФИФА) и е в размер на 5000 швейцарски франка (10 490,71 лв.)

Жестове, думи и предмети

Причината за глобата е:

"Ред и сигурност по време на мачове, използване на жестове, думи, предмети или други средства за предаване на съобщение, което не е подходящо за спортно събитие."

На мача присъстваха около 20 000 души, като гостите също имаха голяма агитка. 

Снимка: Lap.bg

След гръмката победа именно турските привърженици запалиха факли. Санкция за тяхната федерация обаче не е предвидена в наказанията на ФИФА.

Предстоящи мачове

До тук в квалификациите българският тим има 4 загуби и със сигурност изгуби шансовете за директно класиране за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Само първите в групата си осигуряват сигурно място на Мондиала. 

За националите предстоят още два мача - гостуване на Турция на 15 ноември и домакинство на Грузия на 18 ноември. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

България бфс национален отбор фифа глоба

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!

Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!
Стоян Копривленски идва за световната титла и няма да има милост! (ВИДЕО)

Стоян Копривленски идва за световната титла и няма да има милост! (ВИДЕО)

"Супер абонати" ли са Левски на Христо Янев? (ВИДЕО)
Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)

Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)
Как Боряна Калейн спаси деня на една жена?

Как Боряна Калейн спаси деня на една жена?

Последни новини

Почина първият треньор с 1000 победи в НБА (ВИДЕО)

Почина първият треньор с 1000 победи в НБА (ВИДЕО)

"Супер абонати" ли са Левски на Христо Янев? (ВИДЕО)
9000 км за 7 дни — баскетболистките ни са под пара (ВИДЕО)

9000 км за 7 дни — баскетболистките ни са под пара (ВИДЕО)
Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!

Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV