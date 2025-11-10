ФИФА взима 10 500 лева от БФС. Вижте защо!

Българският футболен съюз ще трябва да плати солена глоба заради мача от световните квалификации срещу Турция.

Срещата е от септември 2025 г. на националния стадион "Васил Левски" и завърши с тежко поражение 1:6 за "лъвовете".

Глобата е заради поведението на феновете и е наложена от Световната футболна централа (ФИФА) и е в размер на 5000 швейцарски франка (10 490,71 лв.)

Жестове, думи и предмети

Причината за глобата е:

"Ред и сигурност по време на мачове, използване на жестове, думи, предмети или други средства за предаване на съобщение, което не е подходящо за спортно събитие."

На мача присъстваха около 20 000 души, като гостите също имаха голяма агитка.

Снимка: Lap.bg

След гръмката победа именно турските привърженици запалиха факли. Санкция за тяхната федерация обаче не е предвидена в наказанията на ФИФА.

Предстоящи мачове

До тук в квалификациите българският тим има 4 загуби и със сигурност изгуби шансовете за директно класиране за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Само първите в групата си осигуряват сигурно място на Мондиала.

За националите предстоят още два мача - гостуване на Турция на 15 ноември и домакинство на Грузия на 18 ноември.