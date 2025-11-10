ФИФА взима 10 500 лева от БФС. Вижте защо!

Българският футболен съюз ще трябва да плати солена глоба заради мача от световните квалификации срещу Турция.
Срещата е от септември 2025 г. на националния стадион "Васил Левски" и завърши с тежко поражение 1:6 за "лъвовете".
Глобата е заради поведението на феновете и е наложена от Световната футболна централа (ФИФА) и е в размер на 5000 швейцарски франка (10 490,71 лв.)
Причината за глобата е:
"Ред и сигурност по време на мачове, използване на жестове, думи, предмети или други средства за предаване на съобщение, което не е подходящо за спортно събитие."
На мача присъстваха около 20 000 души, като гостите също имаха голяма агитка.
След гръмката победа именно турските привърженици запалиха факли. Санкция за тяхната федерация обаче не е предвидена в наказанията на ФИФА.
До тук в квалификациите българският тим има 4 загуби и със сигурност изгуби шансовете за директно класиране за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Само първите в групата си осигуряват сигурно място на Мондиала.
За националите предстоят още два мача - гостуване на Турция на 15 ноември и домакинство на Грузия на 18 ноември.
