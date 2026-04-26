Шефът слезе при феновете

Високо напрежение на стадион "Александър Шаламанов". Още от първите минути на мача Славия - Ботев Враца част от агитката на "белите" започна да скандира против клубния президент Венцеслав Стефанов. Виковете за оставка ядосаха бизнесмена, който слезе при привържениците и започна да им се заканва.

В крайна сметка ситуацията утихна и босът на най-стария столичен отбор се върна в официалната ложа.

В 28' на срещата запалянковците на "белите" напуснаха сектор "А".

Двата тима играят при резултат 1:0.