Живя в една стая с Ямал, днес нарича Левски “абонати” (СНИМКА)

Мартин Георгиев се превърна в една от най-коментираните фигури след победа на Славия над Левски с 2:0. Защитникът не пропусна да жегне "сините" с пост в социалните мрежи: „Бяла магия на терена и по трибуните! Абонаментът е подновен!“, написа той, подчертавайки удовлетворението си от триумфа.

Припомняме, че кариерата на Георгиев тръгва стремглаво нагоре след изненадващия път към Барселона – трансфер, какъвто преди него е получил единствено Христо Стоичков. Всичко започва след полуфинала за Купата срещу ЦСКА, когато Йон Бакеро – син на легендата Хосе Мария Бакеро – му съобщава, че каталунците го искат на проби.

Само дни по-късно Георгиев вече е в Барселона, първо във втория отбор, а след това при юношите на клуба, където впечатлява треньори и скаути.

Младият защитник прекарва първите дни, живеейки в една стая с Ламин Ямал – днешната сензация на световния футбол. Двамата почти не общуват в началото – липса на общ език, различни програми, а Ямал тогава е контузен. По-късно Георгиев е преместен при Пау Кубарси, с когото създава приятелство, макар и времената днес да са други. “Пишем си рядко – поздравявам ги за успехи,” споделя той в подкаст. Контактът с големите звезди в първия отбор оставя трайна следа. “Тренирал съм с Левандовски, с Бускетс – земни, нормални, хора с главно "Х". Нещото, което взех от тях, е – бъди човек.”

