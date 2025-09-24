bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Гьонов: Част от разследваните са залагали на свои мачове

Скандалът във футбола се разраства

Гьонов: Част от разследваните са залагали на свои мачове
Скандалът в родния футбол се разраства! Планираната съвместна пресконференция с НАП и ГДНП е била отменена заради нови тревожни данни около залаганията. Това разкри заместник изпълнителният директор на БФС - Добрин Гьонов.

Оказва се, че част от замесените футболисти са залагали на мачове на собствените си отбори.

"На 10 септември тази година в деловодството на БФС постъпи официално писмо от ГДНП. В него бяха посочени 46 имена на служители от деветия кръг на Първа лига и 10 на Втора професионална лига, които са залагали на срещи от българското първенство“, съобщи Гьонов.

Дисциплинарната комисия вече е взела решение нарушителите да бъдат глобени с по 10 хил. лв и да останат без състезателни права, докато не платят санкцията.

"Днес трябваше да проведем обща пресконференция, но снощи бе взето решение тя да бъде отменена, защото проверката продължава. Буди притеснение фактът, че някои футболисти са залагали на собствени мачове. Това поставя под съмнение почтеността на първенството и ще говорим публично, когато имаме повече яснота.", разкри Гьонов.

Скандалът

В събота стана ясно, че Българският футболен съюз (БФС) е спрял правата на 46 футболисти, треньори и служебни лица (в това число помощен персонал), а причината са залози.

Това показват документи след заседание на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз, проведено на закрити врата.

Според източници, сред наказаните няма такива от водещите отбори. По данни на bTV сред уличените е защитник на Ботев Пловдив.

Близо 50 футболисти залагали в Първа и Втора лига. БФС им спря правата!

