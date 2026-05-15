Готвен ли е атентат!? Наш футболен бос откри бомба под колата си

Митко Джоргов е сред най-близките до Христо Крушарски

Напрежение и засилени мерки за сигурност в самоковското село Говедарци, след като на 14 май беше открито взривно устройство, прикрепено към лек автомобил. Сигналът е подаден около 11:00 часа от собственика на колата – Митко Джоргов, който сам забелязал подозрителния предмет зад джантата на автомобила си.

Джоргов, известен и с прякора си Миткето, е шеф на футболния Рилски спортист.

Както вече ви информирахме, обезвредената от СОБТ бомба е била закрепена към джантата на аудито на Джоргов по начин, известен сред гангстерите като „грузинска целувка“ – ръчната граната се фиксира към гумата със свинска опашка, която замества издърпания лост на взривателя.

За щастие, футболният бос, много близък до президента на Локомотив Пловдив Христо Крушарски, е забелязал гранатата, преди да се качи в паркираната пред къщата му кола.

Към момента няма официална информация дали става въпрос за действаща бойна граната или за бутафорно устройство. Предстои експертиза.

Случаят придоби допълнително напрежение заради твърденията на Джоргов, че от близо две години има конфликт с конкретно лице. Според него не е случайно, че инцидентът се случва именно в деня, за който е било насрочено съдебно дело между двамата, в което Джоргов се явява потърпевш.

Адвокатът му Василка Мазганова заяви, че има „основателни съмнения“ за евентуална съпричастност на лице, с което клиентът ѝ е в конфликт. Тя подчерта, че очаква прокуратурата и разследващите органи да извършат пълна проверка по случая.

По информация на собственика, камери в района са заснели човек, преминаващ покрай автомобила около 3:00 часа през нощта, няколко часа преди откриването на устройството. Записите вече са предадени на разследващите.

Припомнете си гостуването на треньора на Рилски спортист - Пламен Крумов в "Спортен нюзрум" в понеделник, 11 май.

 

 
