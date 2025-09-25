Христо Янев: Подписах, каквото ми дадоха (ВИДЕО)

Новият треньор на ЦСКА Христо Янев даде първа пресконференция след завръщането си на поста.

Той обаче не коментира договора си, за който има спекулации, че е до края на сезона с опция за прекратяване при лошо представяне до зимната пауза.

Янев подходи изненадващо към въпроса и заяви, че е подписал "това, което са ми дали".

"Тук съм да работя!"

През 2016 г. Янев бе начело на ЦСКА, когато тимът играеше в аматьорските дивизии. Въпреки това той успя да изведе "червените" до триумф в турнира за Купата на България. На финала отборът победи Монтана с 1:0.

Месеци по-късно Янев подаде оставка, като се завърна закратко на "Българска армия" през 2018 г. като временен треньор за 8 срещи.

Третият му престой начело започва със заявка за много работа.

Снимка: Lap.bg

"Разговарях с Бойко Величков след Ботев Враца – ЦСКА, държах постоянен контакт. Както виждате, аз съм тук. Има да свършим много работа, видно е за всички. Най-важно е да стабилизираме отбора и да го издигнем по-напред в класирането. Подписах се на това, което са ми дали. Не съм го разглеждал, тук съм да работя. Тук съм да направя онова, за което са ми гласували доверие. Аз условия не съм поставял на ЦСКА. Искам всички ние да работим заедно, да обединим усилия, да се борим заедно, защото аз без подкрепа от ръководството и футболистите – не мога да се справя. Няма да мога да направя нищо, така съм работил и в предишните отбори“, започна Христо Янев.

„Имах възможност вчера да си говоря с отбора за първи път. Осъзнават ситуацията. Видях готовност да променим онова, което се случва. Видях позитивно настроени хора. Искат да направят онова, което трябва. Трябва да върнем увереността на цялата група, за да има резултати“, продължи той.

Напрежението

Треньорът пристига в ЦСКА за да бори тежката криза. В момента "червените" са на 12-та позиция в класирането след 1 победа, 5 равенства и 3 загуби.

Снимка: Lap.bg

"Аз съм дошъл да работя и заради феновете, нямам тайни от тях. Чист и открит съм, винаги съм на разположение. На този етап искам да се съсредоточа върху работата. Искам да мога да работя на спокойствие, за да покажем резултати, от които феновете да ходят с високо вдигната глава. За много хора ЦСКА е религия, тук съм да върна вярата им", каза Янев и добави:

"Напрежението съпътства нашата работа в цялата ни кариера. През последните 10 години се борих със зъби и нокти да се върна на тази позиция. Борих се с вятъра, с много лоши условия, с отбори, които са в тежко състояние. Благодарен съм на Миньор, Пирин Ботев Враца, защото те ме изградиха като характер. Надявам се опитът да ми бъде полезен в ЦСКА"

Първото предизвикателство пред Янев ще е гостуването на Локомотив София на 27 септември.

