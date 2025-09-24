bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Официално: Христо Янев отново е треньор на ЦСКА

Очакваната новина е факт!

Официално: Христо Янев отново е треньор на ЦСКА
cska.bg

Христо Янев е новият старши треньор на ЦСКА. Това обявиха "червените" на официалния си сайт. 

По-рано днес един от любимците на "червената" публика проведе разговор с ръководството и пристигна на базата на тима в квартал "Панчарево"

Това е трети престой за Янев начело на ЦСКА. Той бе треньор на последния тим, с който "червените" играха - Ботев Враца. Мачът завърши 1:1

Изявлението

"Христо Янев е тясно свързан с нашия клуб и е любимец на „червените“ фенове. Той е роден на 4 май 1979 г. в Казанлък. Пристига в ЦСКА през лятото на 2000 г. и в следващите 6 години постига сериозни успехи с червения екип. Двукратен шампион на България (2002/03, 2004/05 г.), като особено забележителен е приносът му за втория шампионски трофей, когато отбелязва 22 попадения за тима ни. Янев е носител и на Купата на България през 2005/06 г.

Общо за ЦСКА изиграва 208 мача и реализира 72 попадения във всички турнири. Има 10 мача и 3 гола за националния отбор на България.

Като треньор води „червените“ през 2016 г., когато ЦСКА спечели Купата на България, въпреки че отборът бе изпратен административно във „В“ група. До момента Янев бе начело на Ботев (Враца).

Снимка: cska.bg

В щаба на новия наставник влизат Калоян Генов (помощник-треньор), Христо Митов (треньор на вратарите) и Ивайло Младенов (кондиционен треньор).

Добре дошъл на Христо Янев у дома!

ЦСКА му желае много успехи, радостни моменти, победи и трофеи с любимия клуб!"

Представяне

Новият треньор на ЦСКА ще бъде официално представен утре, 25 септември от 14:00 ч.

Той пристига в тима, който е в тежко положение в момента. 

Снимка: cska.bg

ЦСКА освободи преди седмица Душан Керкез от треньорския пост, като за мача срещу Ботев Враца тимът бе воден от Валентин Илиев. 

От началото на сезона "червените" имат 1 победа, 5 равенства и 3 загуби. 

Това им отрежда незавидната 12-та позиция в класирането в първенството.

Янев ще води ЦСКА за първи път в мача с Локомотив София на 27 септември.

Тагове:

цска нов официално треньор представяне ботев враца христо янев

