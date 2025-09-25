Христо Стоичков хвали Янев: Уникално момче (ВИДЕО)

Легендата на ЦСКА Христо Стоичков похвали новия треньор на тима Христо Янев.

В момента "червените" са в тежка криза и са 12-ти в шампионата след 1 победа, 5 равенства и 3 загуби. Янев пристигна "на пожар" след освобождаването на Душан Керкез, за да започне третия си престой начело на клуба.

През 2016 г. Янев бе начело на ЦСКА, когато тимът играеше в аматьорските дивизии. Въпреки това той успя да изведе "червените" до триумф в турнира за Купата на България. На финала отборът победи Монтана с 1:0.

Похвала

"Познавам много добре Ицо Янев - и като момче, и като футболист. Уникално момче. Къде е бил треньор, не е важно. Оттук нататък е важно да бъде концентриран. Времето ще покаже дали е дошъл в точния момент в ЦСКА.

Ако направи така, че всички около него и самите футболисти да му вярват, не е трудно да се работи. Той е бил с мен в Ловеч, когато беше най-важният футболист в отбора. Да се надяваме, че Янев с обичта и харизмата, която има, да успее. Но резултатите са най-важни.", каза Стоичков по адрес на новия наставник.

Снимка: cska.bg

Първият мач на Янев като нов-стар треньор на ЦСКА ще бъде гостуването на Локомотив София на 27 септември.

Филмът

Днес, 25 септември, Стоичков се похвали, че ще бъде създаден филм за живота му.

Лентата ще отведе зрителите отвъд образа на Камата и ще разкрие най-драматичните, най-съкровените и най-велики моменти от живота на човека, превърнал се в емблема и гордост за България.

Премиерата се очаква в края на 2027 г.

