bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Христо Стоичков хвали Янев: Уникално момче (ВИДЕО)

Снимат филм за Камата

Христо Стоичков хвали Янев: Уникално момче (ВИДЕО)
Lap.bg

Легендата на ЦСКА Христо Стоичков похвали новия треньор на тима Христо Янев. 

В момента "червените" са в тежка криза и са 12-ти в шампионата след 1 победа, 5 равенства и 3 загуби. Янев пристигна "на пожар" след освобождаването на Душан Керкез, за да започне третия си престой начело на клуба. 

През 2016 г. Янев бе начело на ЦСКА, когато тимът играеше в аматьорските дивизии. Въпреки това той успя да изведе "червените" до триумф в турнира за Купата на България. На финала отборът победи Монтана с 1:0.

Христо Янев: Подписах, каквото ми дадоха (ВИДЕО)

Похвала

"Познавам много добре Ицо Янев - и като момче, и като футболист. Уникално момче. Къде е бил треньор, не е важно. Оттук нататък е важно да бъде концентриран. Времето ще покаже дали е дошъл в точния момент в ЦСКА.

Ако направи така, че всички около него и самите футболисти да му вярват, не е трудно да се работи. Той е бил с мен в Ловеч, когато беше най-важният футболист в отбора. Да се надяваме, че Янев с обичта и харизмата, която има, да успее. Но резултатите са най-важни.", каза Стоичков по адрес на новия наставник. 

Снимка: cska.bg

Първият мач на Янев като нов-стар треньор на ЦСКА ще бъде гостуването на Локомотив София на 27 септември. 

Филмът

Днес, 25 септември, Стоичков се похвали, че ще бъде създаден филм за живота му

Лентата ще отведе зрителите отвъд образа на Камата и ще разкрие най-драматичните, най-съкровените и най-велики моменти от живота на човека, превърнал се в емблема и гордост за България.

Премиерата се очаква в края на 2027 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

филм Христо Стоичков цска треньор христо янев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Къде и кога да гледате четвъртфинала България - САЩ?

Къде и кога да гледате четвъртфинала България - САЩ?

Христо Янев: Подписах, каквото ми дадоха (ВИДЕО)

Христо Янев: Подписах, каквото ми дадоха (ВИДЕО)
Спортен нюзрум, еп. 76: До следващото късо съединение

Спортен нюзрум, еп. 76: До следващото късо съединение

Александър Димитров: Който наруши правилата, ще има проблем! (ВИДЕО)

Александър Димитров: Който наруши правилата, ще има проблем! (ВИДЕО)

Последни новини

live
СЛЕДЕТЕ С НАС: България - САЩ, четвъртфинал на световното първенство 0-1 (21:25, 13:17, )

СЛЕДЕТЕ С НАС: България - САЩ, четвъртфинал на световното първенство 0-1 (21:25, 13:17, )
Христо Янев: Подписах, каквото ми дадоха (ВИДЕО)

Христо Янев: Подписах, каквото ми дадоха (ВИДЕО)
Чехия чака България на полуфинал на световното

Чехия чака България на полуфинал на световното

Спортен нюзрум, еп. 76: До следващото късо съединение

Спортен нюзрум, еп. 76: До следващото късо съединение

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV