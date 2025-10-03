bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Хулио Веласкес: Берое може да ни създаде проблеми

Треньорът на Левски Хулио Веласкес смята, че отборът му трябва да се раздаде на 100% при домакинството си на Берое, ако иска да спечели трите точки. На традиционната си пресконференция, наставникът на "сините" обяви, че ще може да разчита на всичките си играчи.

"Очевидно е, че след победа настроението винаги е добро. Беше хубава и заслужена победа в Пловдив, след като изиграхме отличен мач със и без топка. Това дава голяма увереност на целия отбор и на всеки поотделно. Оттук насетне се подготвихме по най-добрия начин за мача. Всички са в добро състояние с изключение на Фабиен, който е контузен. Останалите няма да имат проблем да попаднат в състава. В последните дни изключително позитивно се подготвя отборът", бяха първите думи на испанския специалист.

"Не споменах Майкон, защото не става въпрос за контузия. Той е наказан заради натрупани картони. Разбира се, че сме наясно как ще процедираме. Нямам как да го обявя, тъй като това е част от плана ми за мача", добави той.

"Съвсем различни са въпросите, които се отнасят за миналото. Това не ми говори нищо на мен. Всичко се променя и е динамично. Анализирахме Берое, смениха треньора скоро. И събраха много точки в последните три мача, ако не се лъжа - седем от девет възможни с три отбелязани гола и нито един допуснат. Това е отбор, който се представя много добре в последните мачове. Оттук насетне те са отбор, срещу който можеш да имаш проблем, ако не дадеш 100 процента. Трябва да подходим смирено към мача и на базата на отговорност и на сериозно отношение ще се опитаме да спечелим три точки", обеща треньорът.

"Считам, че вдигаме конкуренцията по постове, това е много позитивно за спортно-техническия щаб. Имаме проблем не само в избора на стартовите единадесет, но и за тези, които да попаднат в групата. Това не е плод на случайност, всички работят много добре и са на разположение", завърши Хулио Веласкес.

