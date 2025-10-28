Хулио Веласкес: Липса на уважение е да говорим постоянно за Лудогорец (ВИДЕО)

Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че няма да има никакво подценяване на мача с Хебър от Купата на България и фокусът е само върху това.

"Смятам, че сме готови за мача с Хебър. Възстановихме се добре от Добруджа. Ще идем максимално добре подготвени и с желание за победа", започна пресконференцията си Веласкес.

Време е за Купата на България

"Доволен съм от всички футболисти, които са на разположение. Всички тренират добре. Имаме късмета да имаме много малко контузени футболисти. Следват различни ситуации, които се дължат на конкуренцията в отбора. В началото на годината започнахме с мачове за европейските клубни турнири и шампионата, което ни позволява почти 100% от футболистите да запишат участие. След отпадането от турнирите със сигурност не могат всички да разполагат с толкова игрово време. Искам да добавя към казаното, че мога 20 футболисти да взема в групата, а това ни ограничава. Към всеки мач подхождам с най-доброто за отбора. Както и друг път съм казвал, всички от полевите играчи и вратарите имат шанс да започнат, защото се готвят добре. Но трябва да търсим най-доброто за групата и да взимаме конкретни решения", продължи Веласкес.

Снимка: Lap.bg

Той коментира и дали има здравословни проблеми преди мача за Купата.

"Единствено Бала има някакви проблеми и ние го сменихме в последния мач, за да го предпазим. Радващото е, че при него няма нищо тежко след направените прегледи. Вследствие на това ще изчакам да приключи днешната тренировка, преди да преценя дали да го използвам. Но със сигурност няма сериозна контузия", коментира испанският специалист.

"Скромни сме"

"Няма да губя време да коментирам това, което е станало в миналото. Ще остана концентриран в настоящето. Подхождам по най-отговорен начин в ситуацията. Скромни сме, изправяме се срещу противник, който ще иска да направи добър мач, защото играят пред тяхната публика. Трябва да подходим отговорно, с желание и идеята да спечелим този мач. Във връзка с това, което ви казах, че съм фокусиран върху настоящето, наясно сме с това как да подходим. Анализирали сме последните им 5 мача. Изправяме се срещу отбор, който ще иска на свой терен да се представи силно. Те в последния мач промениха малко системата си на игра. Разучили сме ги и сме наясно", анализира треньорът.

Снимка: Lap.bg

"Нямам на 100% увереност как ще изглежда теренът, но се надявам да направят всичко възможно да изглежда добре. Относно двубоя вчера, Лудогорец загуби, но от отбор, който е на второ място. Мисля, че е липса на уважение да говорим постоянно за Лудогорец. Всички заслужават уважение. И за играчите е същото. Нашият фокус е да гледаме себе си. Всеки ден се опитваме да се подобряваме, грижейки се за нас, не гледайки какво правят останалите. Гледаме да не губим енергия и време за това какви са резултатите на другите отбори. Скромни сме, всеки ден се опитваме да сме по-добри от вчерашния ден, както обичам да казвам мач за мач. В момента Хебър ни е основният съперник, не мислим за никой друг", каза още Веласкес.

Снимка: Lap.bg

Испанският треньор коментира и подкрепата от публиката. "Винаги, когато гостуваме, подкрепата на нашите привърженици е невероятна. Можем да сме само благодарни за подкрепата към нас. Това трябва да ни кара да се чувстваме на първо място горди, както и отговорни", завърши треньорът на "сините".

