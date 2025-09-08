bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Илиан Илиев пред bTV: Всеки се упражнява върху нас и това дразни! (ВИДЕО)

Има ли скандал между националния селекционер и Илия Груев?

Ще остане ли Илиан Илиев треньор на националния ни отбор по футбол? "Лъвовете" са последни в квалификационната си група за Мондиал 2026 след две поражения от по 0:3 от Испания и Грузия.

В медиите вече се въртят няколко имена за негов заместник. "Аз не чета много, но е нормално да се пишат неща за моето бъдеще, когато не побеждава отбора. Дали очакванията са реални към нашия отбор или не, със сигурност търпим критики, което е нормално.

"Критикуват ни хора, които не са направили нещо значимо"

И ни критикуват дори и хора, които в тяхната си професия със сигурност не са най-добрите, не са направили нещо значимо, но на гърба на футболния отбор всеки може да се упражнява. И това е дразнещото", коментира Илиев след завръщането на тима от Тбилиси.

Георги Иванов: Да, билетите са скъпи - играе България!

"То всяка професия е трудна, но особено нашата е публична и говорим пред цялата нация, във всеки един момент цялата подготовка и времето след мача при лоши резултати, ни костват изключително много нерви. И въпреки положените усилия, пак си най-виновен за нещо, тогава тия неща разколебават", допълни треньорът. 

Следващият ни мач е домакинство на Турция на 11 октомври.

Илиев говори и по повод информация за скандал между него и Илия Груев.

Снимка: Getty Images

"Нека да обясни този, който е казал, че е имало скандал. Видяхте, че Илия си изигра първия мач, влезе във втория мач. Той отсъстваше, но също така Чочев и Васко Панайотов бяха извън състава. Ние го обяснихме там единият поради умора, другият по наше решение, а третият с физически проблеми, които не му позволиха да започне мача. Но после влезе и се справи добре. Мислите ли, че ако имаше някакви проблеми, щеше да е в състава и след това да влезе? И да се постарае така. Защото може би след контузията му, един от най-силните му мачове за националния отбор?"

И Грузия мина лесно през

Ето срещу кого се изправя Стоян Копривленски за световната титла

Алкарас детронира Синер на US Open и отново е №1 в света

И Грузия мина лесно през

Испания писа шестица на Турция като гост

Азиатски шампион спря Викторио Илиев на световното (ВИДЕО)

Евладия Славчева - пламъкът, който не угасна (ВИДЕО)

Ето срещу кого се изправя Стоян Копривленски за световната титла

Лидер, психолог, учител, философ... Веласко е много повече от треньор

Величието на Карлос Алкарас в цифри

