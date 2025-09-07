И Грузия мина лесно през "лъвовете"

Нова загуба за футболните национали в световните квалификации! "Лъвовете" отстъпиха с 0:3 при гостуването си на Грузия във втория кръг.

В Тбилиси попаденията за домакините отбелязаха капитанът Хвича Кварацхелия в 30', Ника Гагнидзе в 44' и Жорж Микаутадзе в 65'.

Поражението e трето за България от "кръстоносцитв". Това беше деветият официален мач между двата тима, като "трикольорите" имат 4 успеха, при 2 равенства.

Така тимът на Илиан Илиев е на дъното в група 5 с 0 точки. Испания, Турция и вече Грузия имат по 3. В късния мач "Ла Фурия Роха" гостува на южните ни съседи.

В третия кръг България приема Турция на 11 октомври.

Снимка: Reuters

Под дъжда в Тбилиси

За разлика от мача с фаворита Испания, днес "лъвовете" започнаха добре. Радослав Кирилов и Марин Петков създадоха положения пред вратата, пазена от Мамардашвили, но ги пропиляха.

Стигна се до 30', когато звездата на съперника Кварацхелия се възползва от грешка на Владимир Николов и откри резултата с лекота.

В края на първото полувреме и Гагнидзе се разписа, след като оползотвори подаване на Давиташвили.

Домакините намалиха темпото след почивката, обаче продължиха да се възползват от слабостите в родната отбрана. В 65' Микаутадзе покачи на 3:0, а до края две отлични положения бяха пропилени от влезлия като резерва Гиорги Гулиашвили.

Снимка: Reuters

Съставите

Грузия: 1. Гиорги Мамардашвили, 2. Отар Какабадзе, 14. Лука Лочошвили, 5. Саба Гогличидзе, 16. Иракли Азаров, 20. Ника Гагнидзе, 15. Анзор Меквабишливи, 6. Гиорги Кочорашвили, 10. Зурико Давиташвили, 22. Жорж Микаутадзе, 7. Хвича Кварацхелия (К)

България: 21. Светослав Вуцов, 12. Николай Минков, 5. Кристиан Димитров, 2. Росен Божинов, 14. Антон Недялков, 8. Андриан Краев, 13, Емил Ценов, 16. Мартин Петков, 17. Георги Миланов (К), 10. Радослав Кирилов, 22. Владимир Николов

