Какво поиска Светослав Вуцов от БФС?

Ще има ли отстранени от щаба?

Lap.bg

От какво зависи бъдещето на Светослав Вуцов като част от националния отбор по футбол? 

Вчера, 21 октомври, се проведе среща между двете страни, след като вратарят заяви, че се отказва временно от участието си в тима, тъй като е в конфликт с новия селекционер Александър Димитров и щаба му. 

Предстои допълнителна среща, а на нея вероятно ще се обсъжда едно от условията на вратаря за завръщане. 

Треньорът на вратарите

Младият страж от Левски би се върнал, ако от щаба се оттегли треньорът на вратарите Николай Чавдаров. Информацията е на "Мач Телеграф".

Именно той бил в основата на скандала и нападките, за които говори Вуцов.

Според изданието, конфликтът между двамата е от времето, когато Светослав е бил част от младежкия национален отбор. 

Снимка: Lap.bg

В официална позиция от БФС не споменаха за подобни условия, като изразиха мнение, че диалогът е бил конструктивен. 

Кой е Николай Чавдаров?

Специалистът е роден през 1976 г. в Перник. Играл е за Металург, Рилски спортист, Марек, Пирин, Академик София. 

Има над 15 години опит като треньор и е бил отговорен за представянето на вратарите в Рилски спортист, Академик и школата на Славия. 

Снимка: Lap.bg

От 2020 г. е част от щаба на Александър Димитров, като премина от младежкия към мъжкия тим заедно с него през септември преди загубите от Турция и Испания в световните квалификации. 

Следващите мачове на националния тим са гостуване на Турция на 15 ноември и домакинство на Грузия на 18 ноември.

Тагове:

бфс национален отбор треньор разговор вратар селекционер оттегляне щаб Светослав Вуцов Николай Чавдаров усовие

