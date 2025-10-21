БФС обясни какво се случи на срещата за Вуцов

БФС с декларация след края на срещата по казуса със Светослав Вуцов.

На базата в Бояна, за среща с президента на централата Георги Иванов-Гонзо бяха извикани вратарят Вуцов, националният селекционер Александър Димитров и ръководителите на Левски - Наско Сираков и Даниел Боримиров.

Замесените страни не говориха пред медиите след срещата, продължила близо час и половина, а от БФС излязоха със съобщение на сайта си.

Решението

"По-рано днес в “efbet Национална футболна база” в Бояна се проведе среща между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и селекционера на националния отбор Александър Димитров, от една страна, и собственика на ПФК Левски Наско Сираков, изп. директор на клуба Даниел Боримиров и вратаря Светослав Вуцов.

Събитието премина при конструктивен диалог между двете страни, които обсъдиха възникналата ситуация след последните мачове на националния отбор.

В края на разговора бе отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов и треньора на вратарите в ПФК Левски Божидар Митрев", пишат от БФС.

Припомняме, че преди дни Светослав Вуцов заяви, че се оттегля от отбора на България временно, след като влезе в конфликт с новия селекционер Александър Димитров и щаба му. Специалистът от своя страна заяви, че Вуцов е нарушил няколко пъти вътрешните правила.

