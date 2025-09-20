Какво се случва? Феновете спряха тренировка на Керкез, той си иска неустойката

Какво се случва в ЦСКА? "Червените" са в криза, 12-ти са в класирането, а феновете са бесни.

И очаквано за основен виновник след загубата от Арда с 0:1 преди дни, която е трета през сезона (4 равенства и 1 победа), бе посочен треньорът Душан Керкез.

Неговата оставка бе поискана директно от спортния директор Бойко Величков след срещата. И по всичко личеше, че Керкез си е подал искането за напускане.

Завой

Според "Блиц" обаче той няма намерение да си тръгне от клуба по собствено желание. Дори е опитал да води сутрешната тренировка на "червените" на базата в квартал "Панчарево".

Само че Керкез не е стигнал до тренировъчното игрище, тъй като е бил причакан от група недоволни фенове. Сайтът посочва, че става дума за солидната бройка от 200 човека.

Те предложили на треньора дори да го закарат до офисите на клуба, за да подаде оставка, но той отказал с обяснението, че иска да си получи неустойката.

По непотвърдени данни става въпрос за 200 000 евро, които Керкез и щабът му могат да приберат, ако бъдат уволнени.

Статистиката

Керкез пристигна в тима, след като ЦСКА загуби баража за участие в европейските клубни турнири от Арда и уволни Александър Томаш.

Босненецът със сръбски корени бе представен на 4 юни, като допреди това води Ботев Пловдив, с който спечели Купата на България.

За 8 официални мача той записа само 1 победа, 4 равенства и 3 загуби.

В понеделник, 22 септември, ЦСКА играе с Ботев Враца. Не е ясно кой ще бъде треньор на "червените" тогава.

Фаворити за заместник на Керкез са Валентин Илиев, Любослав Пенев и румънецът Дан Петреску.

