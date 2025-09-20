bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Какво се случва? Феновете спряха тренировка на Керкез, той си иска неустойката

Кой е треньор на ЦСКА?

Какво се случва? Феновете спряха тренировка на Керкез, той си иска неустойката
Lap.bg

Какво се случва в ЦСКА? "Червените" са в криза, 12-ти са в класирането, а феновете са бесни. 

И очаквано за основен виновник след загубата от Арда с 0:1 преди дни, която е трета през сезона (4 равенства и 1 победа), бе посочен треньорът Душан Керкез

Неговата оставка бе поискана директно от спортния директор Бойко Величков след срещата. И по всичко личеше, че Керкез си е подал искането за напускане.

Завой

Според "Блиц" обаче той няма намерение да си тръгне от клуба по собствено желание. Дори е опитал да води сутрешната тренировка на "червените" на базата в квартал "Панчарево". 

Само че Керкез не е стигнал до тренировъчното игрище, тъй като е бил причакан от група недоволни фенове. Сайтът посочва, че става дума за солидната бройка от 200 човека. 

Те предложили на треньора дори да го закарат до офисите на клуба, за да подаде оставка, но той отказал с обяснението, че иска да си получи неустойката

Снимка: Lap.bg

По непотвърдени данни става въпрос за 200 000 евро, които Керкез и щабът му могат да приберат, ако бъдат уволнени. 

Статистиката

Керкез пристигна в тима, след като ЦСКА загуби баража за участие в европейските клубни турнири от Арда и уволни Александър Томаш

Босненецът със сръбски корени бе представен на 4 юни, като допреди това води Ботев Пловдив, с който спечели Купата на България. 

За 8 официални мача той записа само 1 победа, 4 равенства и 3 загуби. 

Снимка: Lap.bg

В понеделник, 22 септември, ЦСКА играе с Ботев Враца. Не е ясно кой ще бъде треньор на "червените" тогава. 

Фаворити за заместник на Керкез са Валентин Илиев, Любослав Пенев и румънецът Дан Петреску

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

цска фенове оставка панчарево неустойка Душан Керкез

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец? (АНКЕТА)

Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец? (АНКЕТА)
Левски - Лудогорец: Много страст, нула гола

Левски - Лудогорец: Много страст, нула гола
Аморим намеси и папата в тактиката на Юнайтед

Аморим намеси и папата в тактиката на Юнайтед
Двоен стандарт в борбата: Наш шампион с тежки обвинения

Двоен стандарт в борбата: Наш шампион с тежки обвинения
След 107 дни безсилие: Душан Керкез вече не е треньор на ЦСКА

След 107 дни безсилие: Душан Керкез вече не е треньор на ЦСКА

Последни новини

"Златната топка" - пряко по bTV Action и VOYO.BG
Аморим намеси и папата в тактиката на Юнайтед

Аморим намеси и папата в тактиката на Юнайтед
Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец? (АНКЕТА)

Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец? (АНКЕТА)
Хулио Веласкес: Заслужавахме да бием, нека сме скромни

Хулио Веласкес: Заслужавахме да бием, нека сме скромни
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV