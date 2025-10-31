bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Капитаните на Ботев и Локо с общ призив за феърплей и уважение (ВИДЕО)

Тодор Неделев и Димитър Илиев се срещнаха с кмета на Пловдив преди дербито

Призив за мирно провеждане на пловдивското дерби между Локомотив и Ботев. Двамата капитани призоваха за проява на уважение и феърплей преди утрешната битка за футболен Пловдив.

Димитър Илиев и Тодор Неделев, заедно с кмета на града Костадин Димитровприсъстваха на специална среща в Община Пловдив, организирана във връзка с предстоящия футболен двубой.

Капитани за пример

"Винаги давам пример с Тошко (Неделев). На терена сме врагове, но в момента, в който мачът свърши, уважението го има. Апелирам към подрастващите, които с едно необмислено действие могат да променят както своя живот, така и нечий друг", заяви лидерът на "смърфовете" Димитър Илиев.

Снимка: Райна Зайкова

"Тази инициатива е много добра преди такъв мач. За мен всичко трябва да се реши на мача. Не трябва да има такива ексцесии преди мача, по време и след него. Призоваваме феновете да подкрепят отборите си. Да покажем на цяла България, че това дерби се решава единствено на терена", добави любимецът на "жълто-черните" Тодор Неделев.

Невиждано: Ботев и Локо се обединиха преди пловдивското дерби

Преди ден от ръководствата на двата футболни клуба също излязоха с официални позиции за толерантност преди предстоящия футболен сблъсък.

