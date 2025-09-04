Кирил Десподов няма да играе срещу Испания

Лоша новина от последните минути! България остана без капитана си за мача от световните квалификации срещу Испания.
Кирил Десподов е почувствал болки по време на тренировка и отпада от състава на селекционера Илиан Илиев.
Мачът срещу европейския шампион е от 21:45 ч. днес, 4 септември, на националния стадион "Васил Левски".
За отпадането на Десподов от състава съобщиха от Българския футболен съюз.
"Капитанът на България Кирил Десподов отпада от състава на лъвовете за предстоящите две световни квалификации - срещу Испания тази вечер и срещу Грузия на 7 септември - поради травма, получена на официалната тренировка преди двубоя с Ла Роха.
Крилото на ПАОК е почувствал болки по време на снощното занимание, а след направените му медицински тестове днес е станало ясно, че страда от мускулно разтежение, което няма да му позволи да вземе участие в предстоящите срещи.
Целият треньорски щаб и всички футболисти желаят на Кирил Десподов бързо възстановяване", пишат от БФС на официалната страница на националния отбор.
Това със сигурност ще затрудни още повече българите в първия им мач от квалификациите за Мондиала през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико.
Срещу "лъвовете" ще застанат 1,3 млрд. евро. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте е повикал носителят на "Златната топка" Родри, младите звезди Ламин Ямал, Нико Уилямс, Педри, утвърдени имена като Алваро Мората, Дани Карвахал и още.
На стадиона се очакват 40 000 зрители. Билетите за мача бяха разпродадени дни преди самата среща.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK