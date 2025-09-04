Кирил Десподов няма да играе срещу Испания

Лоша новина от последните минути! България остана без капитана си за мача от световните квалификации срещу Испания.

Кирил Десподов е почувствал болки по време на тренировка и отпада от състава на селекционера Илиан Илиев.

Мачът срещу европейския шампион е от 21:45 ч. днес, 4 септември, на националния стадион "Васил Левски".

Съобщението

За отпадането на Десподов от състава съобщиха от Българския футболен съюз.

"Капитанът на България Кирил Десподов отпада от състава на лъвовете за предстоящите две световни квалификации - срещу Испания тази вечер и срещу Грузия на 7 септември - поради травма, получена на официалната тренировка преди двубоя с Ла Роха.

Крилото на ПАОК е почувствал болки по време на снощното занимание, а след направените му медицински тестове днес е станало ясно, че страда от мускулно разтежение, което няма да му позволи да вземе участие в предстоящите срещи.

Целият треньорски щаб и всички футболисти желаят на Кирил Десподов бързо възстановяване", пишат от БФС на официалната страница на националния отбор.

Мачът

Това със сигурност ще затрудни още повече българите в първия им мач от квалификациите за Мондиала през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико.

Срещу "лъвовете" ще застанат 1,3 млрд. евро. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте е повикал носителят на "Златната топка" Родри, младите звезди Ламин Ямал, Нико Уилямс, Педри, утвърдени имена като Алваро Мората, Дани Карвахал и още.

На стадиона се очакват 40 000 зрители. Билетите за мача бяха разпродадени дни преди самата среща.