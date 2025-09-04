Начало: Може ли да бием Испания? (АНКЕТА)

България започва участието си в квалификациите за световното първенство през 2026 г. в САЩ, Мексико и Канада днес, 4 септември! И то как!
Първият съперник на "лъвовете" е Испания - актуалният европейски шампион.
Мачът е от 21:45 ч. на националния стадион "Васил Левски".
У нас от два дни е тим, който събира най-големите звезди в съвременния футбол!
Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте е повикал носителят на "Златната топка" Родри, младите звезди Ламин Ямал, Нико Уилямс, Педри, утвърдени имена като Алваро Мората, Дани Карвахал и още.
Ако говорим в цифри - 1,3 млрд. евро!
На този фон ние отговаряме с "обичайните заподозрени". В тима се завръща капитана Кирил Десподов, който лекуваше контузия, а е оценен и най-високо от сайта transfermarkt - 8 млн. евро!
Там е и Илия Груев, който направи прекрасно впечатление с първите мачове на Лийдс във Висшата лига. Цялостната цена на тима е 37 млн. евро.
Тоест - Испания е 35 пъти по-скъпа от България.
Само че не трябва да забравяме домакинския фактор!
40 000 билета бяха продадени за мача, "Васил Левски" ще е пълен до краен предел.
За последен път стадионът беше пълен през 2009 г., когато националите играха срещу Ейре и имаха реален шанс за участие в баража за световното първенство.
Цената на билетите създаде полемика, тъй като те се продаваха между 60 и 800 лв. И все пак се изкупиха!
България се стреми към осми път на световни финали. За последно "лъвовете" бяха на Мондиал през 1998 г.
От тогава е и последният български гол във вратата на Испания, дело на Емил Костадинов.
Дали ще добавим ново попадение? И може ли то да изненада абсолютните фаворити от Испания? Предстои да разберем.
