bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Контузихме Ламин Ямал. Какво е състоянието му?

Испанците си харесаха &quot;Васил Левски&quot; и за възстановяващата тренировка

Контузихме Ламин Ямал. Какво е състоянието му?
Lap.bg

Ламин Ямал се контузи по време на мача с България. Това съобщиха от Испанската футболна федерация. 

Младата звезда на Барселона и световния футбол игра 79 минути, като бе заменен от Хесус Родригес от Комо. Той е изпитал болки в гърба.

Още в първото полувреме актуалните европейски шампиони решиха мача от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г., като вкараха 3 гола, които останаха без отговор от българските "лъвове". 

Травмата

Смяната на Ямал е била наложителна заради дискомфорта, който му попречи на терена. 

Болката в гърба обаче не е сериозна, съобщават испанците. Предстоят по-обстойни прегледи, като в щаба на "Ла фурия Роха" са убедени, че травмата ще премине и 18-годишният талант ще бъде на линия за мача срещу Турция. 

Снимка: Lap.bg

Срещата е в неделя, 7 септември в югозападния град Коня. 

Тренировка

С края на мача испанското гостуване у нас не е приключило. 

Днес, 5 септември, избраниците на Луис де ла Фуенте ще се върнат на националния стадион "Васил Левски", където ще проведат сутрешна възстановителна тренировка

Испанците ще се отбият и във фитнеса. 

Снимка: Lap.bg

Очаква се те да летят към Коня в 18:00 ч. българско време с чартърен полет от Терминал 1 на летище "Васил Левски". 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България футбол Испания мач контузия квалификация гръб ламин ямал

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Аржентина се сбогува със своя любим Лионел Меси (СНИМКИ)

Аржентина се сбогува със своя любим Лионел Меси (СНИМКИ)
Без напрежение: Испания отнесе

Без напрежение: Испания отнесе "лъвовете" пред 40 000 в София
Илиев: Не успяхме да използваме ентусиазма по трибуните (ВИДЕО)

Илиев: Не успяхме да използваме ентусиазма по трибуните (ВИДЕО)
Иво Бързаков: Радвам се, че ще работя с колеги с опит (ВИДЕО)

Иво Бързаков: Радвам се, че ще работя с колеги с опит (ВИДЕО)

Последни новини

Иво Бързаков: Радвам се, че ще работя с колеги с опит (ВИДЕО)

Иво Бързаков: Радвам се, че ще работя с колеги с опит (ВИДЕО)
Аржентина се сбогува със своя любим Лионел Меси (СНИМКИ)

Аржентина се сбогува със своя любим Лионел Меси (СНИМКИ)
Епизод 10: Копривленски - тихият самурай, който води битка с последните килограми (ВИДЕО)

Епизод 10: Копривленски - тихият самурай, който води битка с последните килограми (ВИДЕО)
Илиев: Не успяхме да използваме ентусиазма по трибуните (ВИДЕО)

Илиев: Не успяхме да използваме ентусиазма по трибуните (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV