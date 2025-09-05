Контузихме Ламин Ямал. Какво е състоянието му?

Ламин Ямал се контузи по време на мача с България. Това съобщиха от Испанската футболна федерация.

Младата звезда на Барселона и световния футбол игра 79 минути, като бе заменен от Хесус Родригес от Комо. Той е изпитал болки в гърба.

Още в първото полувреме актуалните европейски шампиони решиха мача от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г., като вкараха 3 гола, които останаха без отговор от българските "лъвове".

Травмата

Смяната на Ямал е била наложителна заради дискомфорта, който му попречи на терена.

Болката в гърба обаче не е сериозна, съобщават испанците. Предстоят по-обстойни прегледи, като в щаба на "Ла фурия Роха" са убедени, че травмата ще премине и 18-годишният талант ще бъде на линия за мача срещу Турция.

Срещата е в неделя, 7 септември в югозападния град Коня.

Тренировка

С края на мача испанското гостуване у нас не е приключило.

Днес, 5 септември, избраниците на Луис де ла Фуенте ще се върнат на националния стадион "Васил Левски", където ще проведат сутрешна възстановителна тренировка.

Испанците ще се отбият и във фитнеса.

Очаква се те да летят към Коня в 18:00 ч. българско време с чартърен полет от Терминал 1 на летище "Васил Левски".

