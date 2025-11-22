bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Подарък за Левски: Арда разгроми ЦСКА 1948

Първа победа в Кърджали

Арда разгроми ЦСКА 1948 с 3:0 в мач от Ефбет лига и направи голям подарък на Левски. Тимът от Кърджали записа втора поредна победа, първа у дома от началото на шампионата.

Отборът на Александър Тунчев събра 19 точки и се изкачи на 8-ата позиция. За ЦСКА 1948 това е втора поредна загуба. "Червените" са втори, но изостават с пет точки от лидера Левски, който е с мач по-малко.

Две от попадения паднаха през първото полувреме. Андре Хофман си отбеляза автогол в 31-ата минута, а Бирсент Карагарен се разписа в 43-ата. В последните секунди резервата Антонио Вутов направи резултата класически.

Веласкес за титлата: Радвам се, че хората мечтаят (ВИДЕО)

Как се разви срещата

Домакините, които записаха пета победа в шампионата, бяха по-активни през първите 45 минути. Още в 11-ата Ивелин Попов намери Бирсент Карагарен, който центрира към Патрик Луан, а бившият играч на Крумовград стреля с глава. Вратарят Петър Маринов не се намеси убедително и изпусна топката, но нямаше кой да се възползва от неговата грешка.

Снимка: Lap.bg

В 31-ата минута Арда поведе в резултата. Патрик Луан беше изведен сам срещу Петър Маринов, той подаде към Ивелин Попов, който стреля към опразнената врата. Андре Хофман се опита да изчисти с шпагат, но топката се озова в собствената му врата.

Играчите на Арда продължиха да бъдат по-активни в атака и това даде резултат две минути преди почивката, когато Бирсент Карагарен направи 2:0 след асистенция на Андре Шиняшики.

В последните секунди домакините стигнаха до още едно попадение. Резервата Антонио Вутов се разписа на празна врата след пас на Светослав Ковачев.

