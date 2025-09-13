bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Кръстев дебютира за Оксфорд, изработи червен картон

Отборът му не победи с човек повече

Кръстев дебютира за Оксфорд, изработи червен картон

Националът Филип Кръстев дебютира за Оксфорд Юнайтед при равенството 2:2 с Лестър у дома. Двубоят беше от петия кръг във второто ниво на английския футбол - Чемпиъншип.

Кръстев игра като ляво крило за тима от университетския град и остави добри впечатления с изявите си.

Именно благодарение на него Оксфорд игра с човек повече от средата на първата част, когато Аарън Рамзи фаулира българина и беше изгонен.

Пропусната възможност

Оксфорд обаче не се възползва от численото превъзходство и не успя да постигне първи успех от началото на сезона, като остава 22-ри с 2 точки от 5 мача.

В 6-ия кръг Оксфорд гостува на Бристол Сити, докато Лестър - четвърти с актив от 10 точки, приема Ковънтри.

Кръстев премина при "биковете" това лято - като преотстъпен от белгийския Ломел. През миналия сезон той беше под наем в нидерландския елитен Цволе.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

англия лестър чемпиъншип дебют национал червен картон Оксфорд Юнайтед филип кръстев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Весела Лечева: Старото ръководство ни вкара в порочен кръг (ВИДЕО)

Весела Лечева: Старото ръководство ни вкара в порочен кръг (ВИДЕО)
България е на крака! Невероятна победа на Александър Василев! (ВИДЕО)

България е на крака! Невероятна победа на Александър Василев! (ВИДЕО)
Смела България показа на Германия кой е шефът!

Смела България показа на Германия кой е шефът!
Специални премии за тенисистите ни от министъра на спорта

Специални премии за тенисистите ни от министъра на спорта
Десетият златен шанс: Рами Киуан гледа към световния връх

Десетият златен шанс: Рами Киуан гледа към световния връх

Последни новини

Весела Лечева: Старото ръководство ни вкара в порочен кръг (ВИДЕО)

Весела Лечева: Старото ръководство ни вкара в порочен кръг (ВИДЕО)
Разочарование за Иван Иванов на Купа

Разочарование за Иван Иванов на Купа "Дейвис" (ВИДЕО)
Смела България показа на Германия кой е шефът!

Смела България показа на Германия кой е шефът!
НА ЖИВО: Шампионът от US Open стъпва на корта в Пловдив! (ВИДЕО) - 2:6, 2:6

НА ЖИВО: Шампионът от US Open стъпва на корта в Пловдив! (ВИДЕО) - 2:6, 2:6
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV