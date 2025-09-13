Кръстев дебютира за Оксфорд, изработи червен картон

Националът Филип Кръстев дебютира за Оксфорд Юнайтед при равенството 2:2 с Лестър у дома. Двубоят беше от петия кръг във второто ниво на английския футбол - Чемпиъншип.

Кръстев игра като ляво крило за тима от университетския град и остави добри впечатления с изявите си.

Именно благодарение на него Оксфорд игра с човек повече от средата на първата част, когато Аарън Рамзи фаулира българина и беше изгонен.

Пропусната възможност

Оксфорд обаче не се възползва от численото превъзходство и не успя да постигне първи успех от началото на сезона, като остава 22-ри с 2 точки от 5 мача.

В 6-ия кръг Оксфорд гостува на Бристол Сити, докато Лестър - четвърти с актив от 10 точки, приема Ковънтри.

Кръстев премина при "биковете" това лято - като преотстъпен от белгийския Ломел. През миналия сезон той беше под наем в нидерландския елитен Цволе.

