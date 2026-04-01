на живо
на живо
Лечков пред bTV за Боби Михайлов: След време ще оценят какво е направил! (ВИДЕО)

Вижте коя мечта не успя да сбъдне капитанът на националния тим, станал четвърти в света

Много тъга, много сълзи и несбъдната мечта. Това остана след Борислав Михайлов - капитан и вратар на националния футболен тим на България, който стана четвърти в света на Мондиала в САЩ през 1994 и бивш президент на Българския футболен съюз. 

Вчера, 31 март, той си отиде от този свят на 63-годишна възраст и след като в последните месеци се бореше за живота си след инсулт.

Един от най-близките приятели на Михайлов беше Йордан Лечков - негов съотборник от САЩ 94, както и вицепрезидент начело на централата. Той говори първо пред bTV след новината за загубата. 

Весел човек

"Разделям се с един много голям приятел. Празнината ще е огромна. През всичките тези месеци, в които той така или иначе страдаше... Надеждата умира последна

Отиде си един много весел човек. Всеки, който малко или много е известен, се старае да си прикрива тази страна, но Боби беше широко скроен човек. Съжалявам, че говоря в минало време. Мога да кажа само добри думи. Неслучайно сме семейни приятели. Бил съм му първият вицепрезидент. Лоялен докрай беше. Добър администратор. Може би след време ще се оценят тези негови качества. Понеже съм присъствал на повечето мачове на националния отбор, той преживяваше всеки мач. И най-важното - разбираше от футбол.

Ние, през всичките тези години, може би заедно се научихме да няма приказки зад гърба - всичко, каквото се мисли и ти е на душата и на сърцето, да го казваш в очите. Това е едно от силните качества на нашия национален отбор. Когато човек, чува истината за себе си, дори под формата на майтап, узрява и става по-устойчив психически. Винаги сме можели да се бъзикаме с него, даже като президент. Това са добри приятелски отношения, когато са взаимни.", заяви Лечков.

Мечтата

Той разкри, че Борислав Михайлов не е могъл да сбъдне една от големите си мечти:

"След време ще се оцени какво е направил за българския футбол като цяло. Остави зад себе си материална база, която ще остане вовеки веков. Дано някой се сети след време да носи неговото име. 

Искахме да бъдем и като ръководители на едно голямо европейско или световно първенство. За голямо съжаление, не се получаваха нещата. Дано занапред новите ръководители и футболисти успеят да го направят в негова чест, защото той го мечтаеше. Мога да цитирам и Мария: "Той беше една вселена". Жалко, че по този начин... Толкова млад и зелен. Мисля, че можеше да бъде още доста полезен за българския футбол, защото имаше много знания и авторитет. Има много хубави деца, зетьове, внуци. За голяма съжаление, не успя да им се радва пълноценно, както на мен ми се иска"

Тагове:

бфс приятел йордан лечков почина мечта борислав михайлов база сащ94

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

