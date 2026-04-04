Лечков през сълзи за Михайлов: Запомнете го весел и саркастичен (ВИДЕО)

Йордан Лечков не скри сълзите си пред медиите, след като си взе последно сбогом с Борислав Михайлов.

"Поводът не е от най-приятните... Бяхме доста близки. Тепърва ще усещаме негово отсъствие. Чакахме последния шанс, нямахме късмет... 3-4 месеца чакахме, не бяха добри отзивите. Светла му памет. И вие да го запомните - весел, саркастичен, откъм веселата страна. Здраве на всички", каза Лечков.

"Добра душа и, може би, затова през последните години получаваше много критика в България. Добрите хора, по принцип, винаги са критикувани. Винаги, когато човек си замине, тогава най-много можем да го оценим. Нека да почива в мир. Където и е, го очакват по-добри времена", допълни Красимир Балъков.

Наско Сираков отказа да говори, както и президентът на БФС Георги Иванов.