Лечков през сълзи за Михайлов: Запомнете го весел и саркастичен (ВИДЕО)

Където и да е е, го очакват по-добри времена, неутешим е и Красимир Балъков

Йордан Лечков не скри сълзите си пред медиите, след като си взе последно сбогом с Борислав Михайлов.

"Поводът не е от най-приятните... Бяхме доста близки. Тепърва ще усещаме негово отсъствие. Чакахме последния шанс, нямахме късмет... 3-4 месеца чакахме, не бяха добри отзивите. Светла му памет. И вие да го запомните - весел, саркастичен, откъм веселата страна. Здраве на всички", каза Лечков.

"Добра душа и, може би, затова през последните години получаваше много критика в България. Добрите хора, по принцип, винаги са критикувани. Винаги, когато човек си замине, тогава най-много можем да го оценим. Нека да почива в мир. Където и е, го очакват по-добри времена", допълни Красимир Балъков.

Наско Сираков отказа да говори, както и президентът на БФС Георги Иванов.

НА ЖИВО: Прощаваме се с Борислав Михайлов! (ВИДЕО)
семейство Христо Стоичков църква георги иванов наско сираков красимир балъков йордан лечков кончина борислав михайлов сащ 1994

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

