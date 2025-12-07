Левски беше началото на края! Скандално признание от бившия бос на Киево

Лука Кампедели – момчето, което на 23 години стана най-младият президент в Серия А, поведе Киево Верона от квартален клуб до елита на италианския футбол.

17 сезона в Серия А. 11 поредни. Отборът, който се подигра с йерархиите, ограби гигантите и се превърна в символ: „малките могат“.

„За Кампедели клубът не беше просто футболен клуб, а проект, споделен с квартала и семейството му, което въплъщаваше неговия дух и амбиция“, пише веронската преса.

И после – крах

През 2021 г. Киево изчезна от професионалната карта. От светлината на прожекторите – в тъмното на аматьорския футбол.

Кампедели признава: „Мислех за самоубийство заради Киево.

Derby della Scala



Se enfrentaron 19 veces.

Hellas: 7

Chievo: 7

Empates: 5



8 veces en la Serie B y 10 veces en la Serie A.



La última vez fue en 2018 por la 4ta ronda de la copa, duelo que ganó el Hellas por penales.



Hoy, el Chievo se encuentra en la Serie D. pic.twitter.com/ussvf34QgW — Calcionetta (@calcionetta) December 4, 2025

Новата книга, написана от журналистите Рафаеле Томелери и Фабиана Дела Вале, "Киево, перфектното престъпление“ разказва пътя от възхода до бездната – амбиции, битки, предателства, триумфи и падение.

Книгата проследява основните етапи в историята на клуба, от години на растеж и неочакван успех, до сезони в Серия А и едва пропускане на място в квалификациите за Шампионската лига. Но тя разказва и за внезапен упадък и чувство за изолация, преживени през последните години.

"Исках да кажа своята истина. Нямах интерес да отварям стари рани, но не можех да позволя на други да определят какво е Киево. Тази история заслужаваше да бъде разказана в нейната цялост, с всички главни герои, успехи и неуспехи", каза бившият бос на представянето на книгата.

Българска връзка

Припомняме, че на 23 август 2006 г. Левски записа първо влизане на български отбор в групите на Шампионската лига.

“Сините”, водени от Станимир Стоилов, постигнаха големия си успех на стадион “Бентегоди” във Верона - 2:2 с Киево пред 25 000 зрители, което им бе достатъчно да елиминират италианците на Лука Кампедели. В първия мач „сините“ записаха успех с 2:0 и с общ резултат 4:2 се класира за групите на Шампионската лига.

