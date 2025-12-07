bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Левски беше началото на края! Скандално признание от бившия бос на Киево

Мъжът, който &quot;сините&quot; пречупиха в Европа, разкри: „Исках да се самоубия!“

Левски беше началото на края! Скандално признание от бившия бос на Киево

Лука Кампедели – момчето, което на 23 години стана най-младият президент в Серия А, поведе Киево Верона от квартален клуб до елита на италианския футбол.

17 сезона в Серия А. 11 поредни. Отборът, който се подигра с йерархиите, ограби гигантите и се превърна в символ: „малките могат“.

„За Кампедели клубът не беше просто футболен клуб, а проект, споделен с квартала и семейството му, което въплъщаваше неговия дух и амбиция“, пише веронската преса.

И после – крах

През 2021 г. Киево изчезна от професионалната карта. От светлината на прожекторите – в тъмното на аматьорския футбол.
Кампедели признава: „Мислех за самоубийство заради Киево.

Новата книга, написана от журналистите Рафаеле Томелери и Фабиана Дела Вале, "Киево, перфектното престъпление“ разказва пътя от възхода до бездната – амбиции, битки, предателства, триумфи и падение.

Книгата проследява основните етапи в историята на клуба, от години на растеж и неочакван успех, до сезони в Серия А и едва пропускане на място в квалификациите за Шампионската лига. Но тя разказва и за внезапен упадък и чувство за изолация, преживени през последните години.

Официално:

"Исках да кажа своята истина. Нямах интерес да отварям стари рани, но не можех да позволя на други да определят какво е Киево. Тази история заслужаваше да бъде разказана в нейната цялост, с всички главни герои, успехи и неуспехи", каза бившият бос на представянето на книгата.

Българска връзка

Припомняме, че на 23 август 2006 г. Левски записа първо влизане на български отбор в групите на Шампионската лига.

“Сините”, водени от Станимир Стоилов, постигнаха големия си успех на стадион “Бентегоди” във Верона - 2:2 с Киево пред 25 000 зрители, което им бе достатъчно да елиминират италианците на Лука Кампедели. В първия мач „сините“ записаха успех с 2:0 и с общ резултат 4:2 се класира за групите на Шампионската лига.

